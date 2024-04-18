Чи переступить курс долара позначку в 40 гривень — думка експерта Сьогодні 14:05 — Валюта

Чи переступить курс долара позначку в 40 гривень — думка експерта

Курс долара в Україні на сьогодні повністю узгоджений Національним банком. Навряд чи НБУ підвищить цю планку вище 40 гривень за долар.

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Член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин нагадав, що в бюджеті на 2024 рік середньорічний курс закладений на рівні 40,6 гривні, а наразі курс нижчий за цю позначку.

«Думаю, Нацбанк не буде підвищувати його вище 40 гривень», — зазначив експерт у коментарі «Еспресо».

При цьому він зазначив, що західна допомога надходить Україні в доларах, тому чим слабкіший курс, тим вигідніше Мінфіну.

«Нацбанк ще відповідає за інфляцію. Що слабший курс гривні , то вища інфляція, це ми теж розуміємо. Тому він так трохи балансує. З одного боку НБУ йде назустріч Мінфіну, з іншого — тримає досить жорсткими методами інфляційні процеси. Сьогодні інфляція становить 3,2%», — підсумував Пендзин.

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Міжнародний валютний фонд оприлюднив прогноз щодо курсу долара в Україні до 2029 року. У 2024 році очікується незначна девальвація. З 2025 року курс долара до гривні буде поступово зростати і вже у 2027 році переступить позначку в 50 гривень за долар.

УНІАН За матеріалами:

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