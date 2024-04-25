Майбутнє гривні залежить від США: яким буде курс долара у 2024 році — Finance.ua
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Майбутнє гривні залежить від США: яким буде курс долара у 2024 році

Валюта
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Майбутнє гривні залежить від США: яким буде курс долара у 2024 році
Майбутнє гривні залежить від США: яким буде курс долара у 2024 році
Протягом 2024 року в Україні американська валюта може здорожчати до 40,9 гривні. За словами експерта, показники залежать від дій Національного банку, тому ціна на долар може бути на будь-якому рівні.
Як прогнозує експерт Данило Монін, курс долара в Україні протягом цього року, ймовірно, коливатиметься в межах 39−41 гривні. На валютний ринок також впливає і надання фіндопомоги від Сполучених штатів Америки.
«Якщо США дасть фінансування, то грошей Україні вистачатиме, щоб тримати курс і щоб закрити бюджет», — пояснює експерт.
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Він зауважує на тому, у разі, якщо США не проголосує за надання фінансової допомоги для нашої країни, то є ймовірність, що гривня буде знецінюватись.
Однак, якщо рішення буде позитивним, то НБУ зміцнить гривню до 38 гривень у рамках боротьби з інфляцією. Для цього у нього достатня кількість резервів.

Довідка Finance.ua:

  • З початку цього року гривня до долара США девальвувала на 3,1%. За рік (відносно квітня 2023 року) готівкова гривня до долара США девальвувала на 4,4%, а порівняно зі станом на кінець 2023 року, навпаки, ревальвувала на 0,4%.
  • У держбюджеті на 2024 рік курс долара закладено на рівні 40,7 грн, і якщо він витримуватиметься, то національна валюта девальвуватиме помірними темпами.
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