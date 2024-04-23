Курс долара перед Великоднем: експерт дав прогноз — Finance.ua

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Курс долара перед Великоднем: експерт дав прогноз

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Курс долара перед Великоднем: експерт дав прогноз
Курс долара перед Великоднем: експерт дав прогноз
Перед святами найчастіше курс долара починає зростати. Одна з причин — українці, готуючись до святкування, більше витрачають і обмінюють наявну валюту.
«Яскравий приклад, коли напередодні нового року були високі виплати населенню, премії, зарплати та інше. Ці кошти частково йдуть на купівлю долара, адже немає такої необхідності тримати гривню на рахунках», — зазначив розповів експерт Андрій Шевчишин у коментарі 24 каналу.
За його словами, попит на валюту перевищує пропозицію на міжбанку, тобто населення і бізнес купують долар у більшому обсязі, ніж продають. При цьому він вказав, що курс долара рухається до 40 гривень, тому НБУ буде жорсткіше обмежувати попит.
За матеріалами:
УНІАН
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