Долар вже за 40: чи знецінюватиметься гривня протягом цього тижня — Finance.ua
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Долар вже за 40: чи знецінюватиметься гривня протягом цього тижня

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Долар вже за 40: чи знецінюватиметься гривня протягом цього тижня
Долар вже за 40: чи знецінюватиметься гривня протягом цього тижня
Вартість американської валюти невпинно йшла в гору й вже досягла 40 гривень. Національна валюта України на цьому тижні буде тільки знецінюватись.
Причиною дорожчання долара є надання другого траншу фінансової допомоги. Про це повідомив член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин у коментарі для ТСН.
За його словами, долар буде дорожчати через те, що Україна очікує на другу фінансову допомогу від ЄС.
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«Нагадаю: перший транш у 4,5 млрд євро був у березні, і тоді курси долара і євро так само помітно збільшились, аби конвертувати ці кошти для держбюджету України максимально вигідно», — каже експерт.
Тому, як резюмує Пендзин, готівковий ринок буде схожий на міжбанк. Водночас яким очікується готівковий долар він не знає, однак точно вищим, аніж зараз.
У понеділок, 22 квітня, середній курс долара в українських банках становить 39,60 грн (купівля) та 40,10 (продаж). Готівковий курс — 39,90 (купівля) та 40,10 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України становить 39,78 грн.
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