Долар вже за 40: чи знецінюватиметься гривня протягом цього тижня — Finance.ua

Долар вже за 40: чи знецінюватиметься гривня протягом цього тижня Сьогодні 19:05 — Валюта

Долар вже за 40: чи знецінюватиметься гривня протягом цього тижня

Вартість американської валюти невпинно йшла в гору й вже досягла 40 гривень. Національна валюта України на цьому тижні буде тільки знецінюватись.

Причиною дорожчання долара є надання другого траншу фінансової допомоги. Про це повідомив член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин у коментарі для ТСН.

За його словами, долар буде дорожчати через те, що Україна очікує на другу фінансову допомогу від ЄС.

Читайте також Курс долара до кінця року може знизитись: прогноз

«Нагадаю: перший транш у 4,5 млрд євро був у березні, і тоді курси долара і євро так само помітно збільшились, аби конвертувати ці кошти для держбюджету України максимально вигідно», — каже експерт.

Тому, як резюмує Пендзин, готівковий ринок буде схожий на міжбанк. Водночас яким очікується готівковий долар він не знає, однак точно вищим, аніж зараз.

У понеділок, 22 квітня, середній курс долара в українських банках становить 39,60 грн (купівля) та 40,10 (продаж). Готівковий курс — 39,90 (купівля) та 40,10 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України становить 39,78 грн.

Бажаєте знати що з курсом? Та чи буде долар дорожчати? Finance.ua запускає безкоштовну валютну розсилку для тих, хто слідкує за валютним ринком, та хоче розуміти й аналізувати пов’язані з валютним курсом події.

Телеграф За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.