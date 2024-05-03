Гетманцев назвав суму, яку Україна витрачає на війну — Finance.ua
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Гетманцев назвав суму, яку Україна витрачає на війну

Казна та Політика
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Гетманцев назвав суму, яку Україна витрачає на війну
Гетманцев назвав суму, яку Україна витрачає на війну
Народний депутат Данило Гетманцев назвав суму, яку Україна витрачає на війну. Йдеться про приблизно 2 трлн гривень на рік.
Про це Данило Гетманцев розповів у коментарі Новини.Live.
«Якщо говоримо про 2023 рік, то це до 2,1 трлн гривень на рік прямих видатків на оборону і понад 5 млрд гривень на день. Це величезні кошти», — наголосив Гетманцев.
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За його словами, при цьому загальні видатки на сектор оборони разом із безпекою є ще більшими — у 2023 році вони перевищили 2,6 трлн гривень.
«Ба більше, хочу зазначити, що ці видатки зростають. На жаль, ми втрачаємо людей, і як би це не звучало, це також обраховується в грошах, як і втрати техніки. Зараз ми маємо мобілізувати нові бригади, це теж коштує грошей. Але на 2024 рік будемо поки що орієнтуватися на витрати минулого року», — додав нардеп.

Довідка Finance.ua:

  • уряд України був змушений витратити 4 млрд доларів на закупівлю озброєння через брак обіцяних партнерами снарядів і зброї. Відсутність або затримка допомоги відбивається на ситуації на полі бою, а також зменшує економічний потенціал України;
  • Гетманцев також заявляв, що українцям слід більше розраховувати на себе у 2025 році, оскільки міжнародна допомога хоч і не завершиться, але буде меншою;
  • із початку повномасштабного вторгнення Україні вдалося залучити вже понад 83 млрд доларів США завдяки злагодженій співпраці з міжнародними партнерами. Найбільші донори — ЄС, США, МВФ, Канада, Японія, Світовий банк, Великобританія;
  • бюджет міністерства можна умовно розділити на три великі частини. Перша і найбільша — грошове забезпечення і бойові виплати військовим. Друга за розміром частина бюджету — це закупівля озброєння та військової техніки. На ці потреби передбачено 20% коштів. І третя частина — це експлуатаційні видатки.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Novyny.live
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