Голова НБУ розповів, на який розмір міжнародної допомоги розраховує Україна цього року — Finance.ua

Голова НБУ розповів, на який розмір міжнародної допомоги розраховує Україна цього року Сьогодні 10:03 — Казна та Політика

Голова НБУ розповів, на який розмір міжнародної допомоги розраховує Україна цього року

Україною було виконано всі взяті на себе зобов’язання за програмою МВФ. Країна розраховує на те, що міжнародні партнери дотримаються даних запевнень у фінансовій підтримці на цей рік на загальну суму в $38 млрд.

Про це повідомив голова Національного банку України Андрій Пишний.

Він наголосив, що від початку великої війни міжнародні партнери надали Україні потужну, масштабну та консолідовану фінансову підтримку.

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Зокрема, у 2022 році було отримано $32 млрд фінансової допомоги, а 2023 рік приніс $43 млрд міжнародної фінансової допомоги.

«Ця війна спричинила втрату третини економіки, руйнування сягають сьогодні сотень мільярдів. Це спровокувало колосальну потребу у фінансуванні бюджету, яка не може бути покрита за рахунок пораненої української економіки. Міжнародна консолідована фінансова відповідь — це те, на що ми розраховуємо», — наголосив Пишний.

Він нагадав, що протягом двох років Україна отримувала безперебійне надходження коштів. Саме повний обсяг обіцяного і ритмічність надходжень є запорукою утримання економіки.

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Наша країна має запевнення у підтримці, які об'єднуються у програму з Міжнародним валютним фондом. По цій програмі ми вже пройшли три успішних перегляди і незабаром відбудеться четвертий.

Успішне проходження цих переглядів, виконання «структурних маяків» від МВФ дає нам підстави сподіватися на продовження міжнародної фінансової підтримки, підкреслив Пишний.

«Базовий сценарій Національного банку визначає, що цей рік принесе нам фінансування саме на ту суму, на яку ми розраховуємо, — близько 38 млрд доларів», — зазначив очільник Нацбанку.

Нагадаємо, у березні Україна залучила рекордну суму міжнародної допомоги — понад 9 млрд доларів.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ За матеріалами:

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