У МВФ оцінили збитки енергосистеми України внаслідок атак рф — Finance.ua

У МВФ оцінили збитки енергосистеми України внаслідок атак рф Сьогодні 08:12 — Енергетика

У МВФ оцінили збитки енергосистеми України внаслідок атак рф

Внаслідок російських атак навесні знищено близько половини генерації електроенергії в Україні, а збитки перевищили $1 млрд. Про повну ліквідацію дефіциту електроенергії можна буде говорити лише під кінець 2025 року.

Про це йдеться у Меморандумі із МВФ.

«Нещодавні широкомасштабні атаки на нашу енергетичну інфраструктуру та виробництво електроенергії знищили близько половини наших генерувальних потужностей, особливо теплових і гідроелектростанцій. Збитки, завдані навесні, перевищили $1 млрд», — йдеться в документі.

Наголошується, що влада працює над усуненням пошкоджень і забезпеченням електроенергією домогосподарств і компаній по всій країні, а також намагається зміцнити енергосистему через децентралізовану генерацію енергії.

«Постраждалі компанії здебільшого покладатимуться на власний оборотний капітал для ремонту, та ми вдячні донорам за їхню підтримку, зокрема обладнанням. Нам може знадобитися додаткова фінансова допомога від донорів для програм підтримки децентралізованої генерації електроенергії», — йдеться у пресрелізі.

Водночас у МВФ зауважують, що масштабні атаки на український енергетичний сектор наприкінці березня — у травні призвели до серйозних пошкоджень або знищення близько половини генерувальних потужностей (понад 9 ГВт).

«Загалом обсяг зруйнованої потужності оцінюється у більш ніж 80% для ТЕС та понад 40% для ГЕС», — кажуть у Фонді.

За його оцінками, середній дефіцит електроенергії у 2024 році становитиме близько 10%, поступово зменшуючись протягом 2025-го, і буде ліквідований до початку 2026 року.

Довідка Finance.ua:

виконавчий директор компанії ДТЕК заявив: якщо не відновити існуючі пошкоджені станції, українці матимуть світло взимку менше ніж чотири години на добу;

вартість гібридної сонячної електростанції для мешканців стандартної «панельки» або «хрущовки» з установкою може коштувати близько 30 тисяч доларів.



згідно з опитуванням, в Україні економлять електроенергію 85% громадян. Зазначається, що 62% економлять постійно, 20% намагаються виконувати поради щодо заощадження, але це вдається не завжди. Ще 3% опитаних заощаджують лише тоді, коли попереджають про обмеження споживання.



Факти За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.