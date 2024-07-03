«Укрнафта» інвестує $1 млрд у газову генерацію протягом трьох років — Finance.ua

«Укрнафта» інвестує $1 млрд у газову генерацію протягом трьох років Сьогодні 19:30 — Енергетика

Найбільша нафтовидобувна компанія України і оператор АЗС — «Укрнафта» — протягом трьох років планує інвестувати $1 млрд у будівництво електростанцій загальною потужністю 1 ГВт.

Про це в інтервʼю Forbes повідомив гендиректор компанії Сергій Корецький.

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На першому етапі «Укрнафта» планує побудувати електростанції потужністю не менше 100 МВт. Це найближча перспектива, уточнив Корецький.

За його словами, для реалізації проєкту компанія використовує власні кошти, а також кредитні лінії в українських банках: Укргазбанку, Sense Bank та Ощадбанку

«Укрнафта» планує побудувати приблизно 1000 МВт газових установок протягом найближчих трьох років.

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Окупність когенераційних установок — до чотирьох років, виключно виробництва електрики — трохи понад пʼять років. Проєктний період експлуатації — 20 років.

російські обстріли українських електростанцій і гострий дефіцит електрики прискорили реалізацію планів, які виношували в компанії ще торік, зазначив Корецький.

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