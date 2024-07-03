«Укрнафта» інвестує $1 млрд у газову генерацію протягом трьох років — Finance.ua
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«Укрнафта» інвестує $1 млрд у газову генерацію протягом трьох років

Енергетика
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Найбільша нафтовидобувна компанія України і оператор АЗС — «Укрнафта» — протягом трьох років планує інвестувати $1 млрд у будівництво електростанцій загальною потужністю 1 ГВт.
Про це в інтервʼю Forbes повідомив гендиректор компанії Сергій Корецький.
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На першому етапі «Укрнафта» планує побудувати електростанції потужністю не менше 100 МВт. Це найближча перспектива, уточнив Корецький.
За його словами, для реалізації проєкту компанія використовує власні кошти, а також кредитні лінії в українських банках: Укргазбанку, Sense Bank та Ощадбанку.
«Укрнафта» планує побудувати приблизно 1000 МВт газових установок протягом найближчих трьох років.
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Окупність когенераційних установок — до чотирьох років, виключно виробництва електрики — трохи понад пʼять років. Проєктний період експлуатації — 20 років.
російські обстріли українських електростанцій і гострий дефіцит електрики прискорили реалізацію планів, які виношували в компанії ще торік, зазначив Корецький.
За матеріалами:
Forbes.ua
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