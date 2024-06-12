«Укрнафта» сплатила державі дивіденди за минулий рік — Finance.ua

«Укрнафта» сплатила державі дивіденди за минулий рік Сьогодні 19:15 — Казна та Політика

«Укрнафта» сплатила державі дивіденди за минулий рік

«Укрнафта» сплатила «Нафтогазу України» 3,5 млрд грн дивідендів. Розрахунки за дивідендами завершено повністю.

Про це повідомила пресслужба компанії.

«Близько 8 млрд гривень наразі перераховано на рахунки та депозитарії державним акціонерам компанії: Міністерству оборони України та НАК „Нафтогаз України“. Компанія підтримує економіку країни та працює на перемогу», — зазначив директор Укрнафти Сергій Корецький.

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У пресслужбі нагадали, що за 2023 рік Укрнафта також сплатила 25,7 млрд грн податків та зборів у бюджети всіх рівнів.

ПАТ «Укрнафта» — найбільша нафтовидобувна компанія України, володіє 91 спеціальним дозволом на промислову розробку родовищ.

У 2023 році видобула 1,41 млн т нафти з нафтовим конденсатом (+3% до 2022 року), 1,097 млрд кубометрів природного газу (+6% до 2022 року) та отримала рекордний чистий прибуток — 24 млрд грн.

Акціонерами ПАТ «Укрнафта» є НАК «Нафтогаз України» і Міністерство оборони України.

Укрінформ За матеріалами:

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