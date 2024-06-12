«Укрнафта» сплатила державі дивіденди за минулий рік — Finance.ua

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«Укрнафта» сплатила державі дивіденди за минулий рік

Казна та Політика
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«Укрнафта» сплатила державі дивіденди за минулий рік
«Укрнафта» сплатила державі дивіденди за минулий рік
«Укрнафта» сплатила «Нафтогазу України» 3,5 млрд грн дивідендів. Розрахунки за дивідендами завершено повністю.
Про це повідомила пресслужба компанії.
«Близько 8 млрд гривень наразі перераховано на рахунки та депозитарії державним акціонерам компанії: Міністерству оборони України та НАК „Нафтогаз України“. Компанія підтримує економіку країни та працює на перемогу», — зазначив директор Укрнафти Сергій Корецький.
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У пресслужбі нагадали, що за 2023 рік Укрнафта також сплатила 25,7 млрд грн податків та зборів у бюджети всіх рівнів.
ПАТ «Укрнафта» — найбільша нафтовидобувна компанія України, володіє 91 спеціальним дозволом на промислову розробку родовищ.
У 2023 році видобула 1,41 млн т нафти з нафтовим конденсатом (+3% до 2022 року), 1,097 млрд кубометрів природного газу (+6% до 2022 року) та отримала рекордний чистий прибуток — 24 млрд грн.
Акціонерами ПАТ «Укрнафта» є НАК «Нафтогаз України» і Міністерство оборони України.
За матеріалами:
Укрінформ
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