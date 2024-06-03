Укрнафта отримала перші заявки від інвесторів на відновлення 30 свердловин — Finance.ua
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Укрнафта отримала перші заявки від інвесторів на відновлення 30 свердловин

Енергетика
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Укрнафта отримала перші заявки від інвесторів на відновлення 30 свердловин
Укрнафта отримала перші заявки від інвесторів на відновлення 30 свердловин
ПАТ «Укрнафта» отримало перші заявки від зацікавлених інвесторів на відновлення видобутку на 30 ліквідованих свердловинах шляхом буріння бокових стовбурів.
Про це повідомив заступник директора компанії Володимир Гришаненко на конференції «Колтюбинг. ГРП. Бурові сервіси. Геологія та геофізика», передає пресслужба Укрнафти.
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«План на 2024 рік — розпочати відновлення 30 свердловин шляхом буріння бокових стовбурів. Вже є зацікавлені компанії, які отримали доступ до бази геологічних даних по цих свердловинах», — сказав Гришаненко.
Він зазначив, що всього в Укрнафти є 700 ліквідованих свердловин, які можна відновити та отримати додатковий видобуток.
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Укрнафта пропонує потенційним інвесторам угоду за принципами Risk Service Agreement. Інвестор зобов’язується провести роботи з відновлення видобутку — це може бути власними силами або через залучення підрядників «під ключ». Укрнафта здійснюватиме операційний контроль.
Потім інвестор отримуватиме 70% коштів, які генерує відновлена свердловина, поки не поверне вкладені інвестиції. Після цього він отримуватиме 50% коштів.
За матеріалами:
Укрінформ
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