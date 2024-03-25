«Укрнафта» за три роки пробурить 160 свердловин — Finance.ua

«Укрнафта» за три роки пробурить 160 свердловин Сьогодні 19:14 — Енергетика

«Укрнафта» за три роки пробурить 160 свердловин

ПАТ «Укрнафта» планує пробурити 160 свердловин протягом трьох років. Компанія проводитиме бурові роботи з використанням нових технологій та впровадженням обладнання провідних світових компаній.

Про це повідомила пресслужба ПАТ «Укрнафта».

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«До 2027 року „Укрнафта“ планує пробурити та ввести в експлуатацію в загальному до 160 нових свердловин та ЗБС (забурювання бічних стовбурів)», — розповів Даниїл Агафонов, директор департаменту буріння компанії.

Він зазначив, що компанія проводитиме бурові роботи з використанням нових технологій та впровадженням обладнання провідних світових компаній.

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Зокрема, з 2024 в ПАТ «Укрнафта» ухвалено рішення по споруджуванню нових свердловин методом безамбарного буріння, що дозволить зменшити ризики негативного впливу на довкілля.

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