Минулого року в Україні заклали 150 нових газових свердловин — Finance.ua

Минулого року в Україні заклали 150 нових газових свердловин Сьогодні 19:13 — Енергетика

Минулого року в Україні заклали 150 нових газових свердловин

У 2023 році в Україні заклали 150 нових газових свердловин, що майже у 2 рази більше, ніж у 2022-му.

Про це в коментарі Delo.ua повідомив виконавчий директор Асоціації газовидобувних компаній України Артем Петренко.

«Якщо у 2023 році було закладено 150 нових свердловин, то у 2022 у два рази менше. Це свідчить про те, що галузь оговтується. Минулий рік я взагалі можу охарактеризувати як активний. Але важливо розуміти, шо результат від буріння ви отримаєте не відразу. Треба певний час, щоб свердловини запустилися в роботу та почали давати газ», — каже Петренко.

Він зауважує, що зі 150 закладених свердловин на дочірню компанію «Нафтогазу» «Укргазвидобування» припало 86 свердловин, решта — на приватні компанії та «Укрнафту», одним з акціонерів якої також є «Нафтогаз».

Петренко каже, що наразі компанії зосереджуються на реалізації нових проектів та інвестують в розвідувальні роботи, оскільки більшість родовищ в Україні виснажені. Однак ситуація ускладнюється ще й тим, що більшість газових родовищ знаходяться у Харківській та Полтавській областях, які близькі до лінії фронту. За понад два роки повномасштабної війни виробничі промисли на сході були неодноразово атаковані російськими військовими.

В опалювальний сезон 2022/2023 Україна вперше в історії пройшла зиму без імпорту газу. Цього вдалось досягти головним чином завдяки мораторію на експорт газу, а також суттєвому падінню промислового споживання.

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