«Укргазвидобування» запустило нову свердловину, що дає 400 000 куб. м газу на добу — Finance.ua
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«Укргазвидобування» запустило нову свердловину, що дає 400 000 куб. м газу на добу

Енергетика
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«Укргазвидобування» запустило нову свердловину, що дає 400 000 куб. м газу на добу
«Укргазвидобування» запустило нову свердловину, що дає 400 000 куб. м газу на добу
«Укргазвидобування» запустило нову свердловину, що дає 400 000 куб. м газу на добу.
«Ще близько 400 тис. куб. м на добу! Стільки газу дає нова свердловина, яку запустили наші фахівці з Укргазвидобування» — йдеться в повідомленні Укргазвидобування.
Це вже четверта високодебітна свердловина з початку року, і вона є однією з найпродуктивніших.
Ідея запуску цієї свердловини належить команді розробників Українського науково-дослідного інституту природних газів (УкрНДІгаз). Саме вони:
  • правильно оцінили залишковий потенціал старого родовища;
  • вдало визначили ділянку для закладання свердловини;
  • довели високу перспективність буріння в цій зоні.
«Під час бурових робіт наші фахівці також встановили добовий рекорд проходки однією бригадою — 905 м за 24 години! Завдяки ефективній роботі спеціалістів Укрбургазу, свердловину вдалось закінчити на 30% швидше, ніж передбачено проектом — всього за 105 днів», — резюмували в компанії.
За матеріалами:
Finance.ua
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