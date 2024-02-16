У 2023 році «Нафтогаз» встановив 4-річний рекорд видобутку газу з відремонтованих свердловин — Finance.ua
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У 2023 році «Нафтогаз» встановив 4-річний рекорд видобутку газу з відремонтованих свердловин

Енергетика
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У 2023 році «Нафтогаз» встановив 4-річний рекорд видобутку газу з відремонтованих свердловин
У 2023 році «Нафтогаз» встановив 4-річний рекорд видобутку газу з відремонтованих свердловин
У порівнянні з 2021 роком видобуток із відремонтованих свердловин збільшився на 20% і став найбільшим за останні 4 роки.
Про це повідомляє пресслужба НАК «Нафтогаз України».
«Цей показник на 20% перевищив видобуток у довоєнному 2021 році», — зазначив очільник Групи Нафтогаз Олексій Чернишов.
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Він повідомив, що дочірня компанія «Нафтогазу» — «Укргазвидобування», провела капітальний ремонт і відновила стару свердловину, яка тепер додатково дає понад 340 тис. куб. м газу на добу.
Зазначається, що ця свердловина була введена в експлуатацію ще в кінці 60-х років минулого століття. Вона пропрацювала понад 40 років і забезпечила видобуток понад 4 млрд куб. м газу.
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Незважаючи на те, що свердловина досить довго перебувала в очікуванні ліквідації, у 2023 році спеціалісти провели детальний аналіз і перегляд технічний та геологічних ризиків. У результаті було прийнято рішення відновити свердловину за допомогою капітального ремонту.
У «Нафтогазі» підкреслили, що саме завдяки залученню нових сучасних технологій компанія може розвивати свої можливості і збільшувати видобуток.
«Нашими фахівцями постійно ведеться робота з перегляду й аналізу старих свердловин, які можна повернути в експлуатацію завдяки кращим технічним можливостям, ніж тим, які були десятки років тому», — зауважив т.в.о. генерального директора «Укргазвидобування» Олег Толмачев.
За матеріалами:
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