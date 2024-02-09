В Україні почали видобувати газ із двох потужних родовищ — Нафтогаз — Finance.ua
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В Україні почали видобувати газ із двох потужних родовищ — Нафтогаз

Енергетика
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В Україні почали видобувати газ із двох потужних родовищ — Нафтогаз
В Україні почали видобувати газ із двох потужних родовищ — Нафтогаз
У 2024 році Група Нафтогаз продовжить нарощувати видобуток власного газу, це можливо передусім завдяки сучасним технологіям, які Укргазвидобування впровадило у свою діяльність.
Про це повідомив очільник Групи Нафтогаз Олексій Чернишов.
«Ми збільшили видобуток газу у 2023 році, і це неймовірне досягнення в умовах війни. У 2024 році ми продовжимо цю тенденцію, адже збільшення українського видобутку є дуже важливим для зміцнення енергетичної незалежності та стійкості країни. Я вдячний всім співробітникам Укргазвидобування за внесок кожного з вас у цей результат, за вашу самовідданість та кропітку роботу», — зазначив Олексій Чернишов.
Він також відзначив, що лише цього тижня Укргазвидобування запустило 2 нові високодебітні свердловини, які дають 550 тис. куб. м газу на добу. Обидві пробурені на нових перспективних родовищах фахівцями БУ «Укрбургаз».
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Довідка Finance.ua:

  • НАК «Нафтогаз України» та Європейський банк реконструкції та розвитку підписали кредитну угоду про виділення компанії 200 млн євро на зміцнення енергетичної безпеки;
  • як повідомлялося, Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) досяг своєї мети інвестувати €3 млрд у реальний сектор економіки України протягом 2022−2023 років з метою обмеження негативного впливу війни, розв’язаної росією;
  • Протягом 2023 року НАК «Нафтогаз України» повністю завершив інтеграцію облгазів та міськгазів.

Як повернути переплату за газ

Тетяна Сидорак
Тетяна Сидорак
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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