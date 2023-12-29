«Деолігархізація» облгазів. «Нафтогаз» повністю завершив інтеграцію — Finance.ua

«Деолігархізація» облгазів. «Нафтогаз» повністю завершив інтеграцію Сьогодні 11:15 — Фондовий ринок

«Деолігархізація» облгазів. «Нафтогаз» повністю завершив інтеграцію

Протягом 2023 року НАК «Нафтогаз України» повністю завершив інтеграцію облгазів та міськгазів.

Про це повідомляється на сайті компанії.

«Це велика відповідальність, оскільки разом з цим значно зросла кількість наших клієнтів. Однак це був необхідний крок, від якого залежить стабільність критичної інфраструктури, робота бізнесу та комфорт українців. В умовах ризиків постійних обстрілів і можливих блекаутів газопостачання має бути безперебійним. Дякую всім, хто працює для забезпечення наших міст і сіл газом», — зазначив очільник «Нафтогазу» Олексій Чернишов.

За його словами, операційний контроль над регіональними підприємствами, дав можливість державі не лише забезпечити безперебійне газопостачання, а й покласти край різноманітним схемам, через які державний бюджет недоотримував мільярди гривень.

Голова правління групи також зазначив, що за попередніми розрахунками, у наступному році відрахування до державного бюджету операторами ГРМ складуть понад 5 млрд гривень.

«Це не лише збереження 50 тисяч робочих місць і мільярдів відрахувань, які наповнюватимуть державну казну. Це і можливість якісного контролю забезпечення газопостачанням, і новий зручний сервіс для майже 10 мільйонів абонентів у вигляді однієї зрозумілої платіжки», — підсумував Чернишов.

Інфографіка: Нафтогаз

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