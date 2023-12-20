Нафтогаз забрав «під крило» чотири останні облгази Фірташа — Finance.ua
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Нафтогаз забрав «під крило» чотири останні облгази Фірташа

Енергетика
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Нафтогаз забрав «під крило» чотири останні облгази Фірташа
Нафтогаз забрав «під крило» чотири останні облгази Фірташа
У вівторок, 19 грудня 2023 року під управління групи «Нафтогаз» перейшли ще чотири газорозподільні підприємства. Таким чином, тепер у складі «Нафтогазу» працюють 27 газорозподільних підприємств, які планувалося передати під контроль держави до кінця поточного року.
Як повідомляє пресслужба компанії, йдеться про АТ «Тисменицягаз» на Івано-Франківщині, АТ «Коростишівгаз» на Житомирщині, АТ «Луганськгаз» та ПрАТ «Мелітопольгаз».
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Два останні підприємства знаходяться на тимчасово окупованих територіях, тому операційний менеджмент здійснюватиметься вже після деокупації.
«Як і планували, ми успішно завершили інтеграцію обл- і міськгазів до Групи „Нафтогаз“. Для нас це — велика відповідальність, так як кількість наших клієнтів значно збільшилася. Проте цей крок був необхідний, тому що від нього залежить стабільність критичної інфраструктури, повноцінна робота бізнесу та комфорт українців. Коли країна знаходиться під ризиком постійних обстрілів і можливих блекаутів, доставка газу має бути безперебійною», — зазначив очільник «Нафтогазу» Олексій Чернишов.
У компанії наголосили, що для клієнтів інтегрованих газорозподільних підприємств особові рахунки та тарифи на послуги розподілу залишаються незмінними.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
УНІАН
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