Як заощаджувати на теплі: «Нафтогаз» дав корисні поради — Finance.ua

Як заощаджувати на теплі: «Нафтогаз» дав корисні поради Сьогодні 12:02 — Особисті фінанси

Як заощаджувати на теплі: «Нафтогаз» дав корисні поради

Українські споживачі платять найбільші комунальні взимку, тепловитрати можна знизити самостійно. «Нафтогаз» повідомив , як заощаджувати на теплі до 20%.

Одним зі способів підвищити енергоефективність та зменшити тепловтрати у власних оселях — наклеїти тепловідбивний екран за батареєю. Фахівці проаналізували ситуацію та зробили висновок, що це збільшить тепловіддачу радіаторів опалення на 20%. Такі дії здатні підвищити температуру в помешканні орієнтовно на 1−2° С.

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Батареї здатні випромінювати тепло рівномірно: як у приміщення, так і в зовнішню стіну на вулицю. Максимально виключити ці втрати дозволить фольгований тепловідбивний екран завдяки своїм властивостям. Його поклеїти можна власноруч.

У повідомленні також закликали пам’ятати, що меблі, штори та інші предмети, які перекривають батареї, перешкоджають розповсюдженню тепла в оселі. Те саме стосується пилу та бруду, що збирається на поверхні радіаторів.

Довідка Finance.ua:

відповідно до прогнозу фахівців Нацбанку, якийсь час ціни на комунальні послуги не зростатимуть. Подорожчання стримуватиме мораторій на підвищення тарифів, який, ймовірно, можуть скасувати лише у 2025 році. Проте, за прогнозом фінрегулятора, це лише відтермінує підвищення, якого уникнути не вдасться;

У 2024 році українські споживачі платитимуть за газ, тепло та гарячу воду за тими ж тарифами, що були й цьогоріч. Однак після скасування мораторію, яке може відбутись у 2025 році, вартість комунальних послуг в Україні може підвищитися;



у «Нафтогазі» розповіли, чи зміниться ціна під час опалювального сезону. Як розповів голова правління НАК «Нафтогаз» Олексій Чернишов, терміни запровадження реформи ринку енергії залежатимуть від рішення України та фактичної ситуації, що складається всередині країни.



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