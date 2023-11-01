У Києві запроваджують автоматичну систему регулювання опалення — Кличко Сьогодні 10:46 — Енергетика

У Києві запроваджують автоматичну систему регулювання опалення — Кличко

Влада Києві запроваджує у місті систему, яка буде автоматично регулювати подачу опалення, в залежності від погоди.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

За його словами, зараз опалення є майже у всіх будинках та установах столиці, проте воно працює «на мінімальних обертах» через теплу погоду.

Нова система регулювання буде реагувати на погоду та, відповідно, автоматично зменшувати чи збільшувати подачу тепла не тільки у центральній опалювальній системі, а й індивідуально у будинках.

Зараз до неї вже підключені кілька сотень столичних будинків, і вона автоматично регулює подачу тепла у кожному з них.

Довідка Finance.ua:

зазвичай у Києві, як і по всій Україні, новий опалювальний сезон починається 15−16 жовтня. Тоді Кличко повідомляв, що на запуск централізованої системи теплопостачання Києва, що є однією з найбільших у Європі (протяжністю теплових мереж близько 3 тисяч км), необхідно кілька днів;

проте вже за кілька днів стовпчики термометрів у столиці показували +18. Незважаючи на хорошу погоду, влада вирішила не зупиняти подачу опалення, а звела його до мінімуму;

зазначимо, що станом на 24 жовтня низка абонентів у столиці все ще залишалися без тепла. Крім того, у КМДА говорили, що більшість житлових будинків міста і всі навчальні заклади оснащені індивідуальними тепловими пунктами. Через це там автоматично обмежується подача опалення в теплі дні.



До речі, Finance.ua розбирався, чи готова Україна входити в новий опалювальний сезон, та вивчав можливості повторення «чорної зими» 2022-го.

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