В Україні почали бурити нову нафтову свердловину — Finance.ua
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В Україні почали бурити нову нафтову свердловину

Енергетика
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В Україні почали бурити нову нафтову свердловину
В Україні почали бурити нову нафтову свердловину, Фото: ukrnafta.com
«Укрнафта» починає спорудження нової похило-скерованої свердловини на Північному Сході України. Це перша з 30 свердловин, які «Укрнафта» планує почати бурити із залученням власного бурового обладнання в 2024 році.
Про це повідомив директор компанії Сергій Корецький, передає пресслужба «Укрнафти».
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«Буріння заплановане з метою розвідки продуктивного горизонту візейських відкладів нижнього карбону та подальшої його експлуатації. Проєктна глибина — 3314 метри», — заявив Корецький.
За його словами, споруджувати свердловину буде підрозділ компанії - «Укрнафта Буріння» — за допомогою власного бурового верстату ZJ-40, вантажопідйомністю 225 тонн.
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«Зараз буровий верстат, яким працювали на попередньому об'єкті компанії, перевозять на майданчик, буріння почнеться найближчим часом. Прогнозний початковий дебіт нафти — 26,5 тонн на добу», — додав він.

Довідка Finance.ua:

  • раніше АТ «Укргазвидобування», що є частиною Групи Нафтогаз, запустило в роботу нову пошукову свердловину глибиною 5 800 м, наразі її дебіт становить 580 тис. куб. м газу на добу;
  • також в перші дні нового року Укргазвидобування ввело в експлуатацію розвідувальну свердловину. Це вже 10-та свердловина на цьому родовищі, яка показує високий результат.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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