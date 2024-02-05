В Україні почали бурити нову нафтову свердловину — Finance.ua

В Україні почали бурити нову нафтову свердловину Вчора 19:45 — Енергетика

В Україні почали бурити нову нафтову свердловину, Фото: ukrnafta.com

«Укрнафта» починає спорудження нової похило-скерованої свердловини на Північному Сході України. Це перша з 30 свердловин, які «Укрнафта» планує почати бурити із залученням власного бурового обладнання в 2024 році.

Про це повідомив директор компанії Сергій Корецький, передає пресслужба «Укрнафти».

Читайте також В Україні торік ввели в експлуатацію вісім нафтових свердловин

«Буріння заплановане з метою розвідки продуктивного горизонту візейських відкладів нижнього карбону та подальшої його експлуатації. Проєктна глибина — 3314 метри», — заявив Корецький.

За його словами, споруджувати свердловину буде підрозділ компанії - «Укрнафта Буріння» — за допомогою власного бурового верстату ZJ-40, вантажопідйомністю 225 тонн.

Читайте також «Укрнафта» планує на 2024 рік буріння 30 свердловин і залучення 8 бурових верстатів на ринку

«Зараз буровий верстат, яким працювали на попередньому об'єкті компанії, перевозять на майданчик, буріння почнеться найближчим часом. Прогнозний початковий дебіт нафти — 26,5 тонн на добу», — додав він.

Довідка Finance.ua:

раніше АТ «Укргазвидобування», що є частиною Групи Нафтогаз, запустило в роботу нову пошукову свердловину глибиною 5 800 м, наразі її дебіт становить 580 тис. куб. м газу на добу;

також в перші дні нового року Укргазвидобування ввело в експлуатацію розвідувальну свердловину. Це вже 10-та свердловина на цьому родовищі, яка показує високий результат.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.