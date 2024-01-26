«Укргазвидобування» ввело в експлуатацію нову розвідувальну свердловину — Finance.ua
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«Укргазвидобування» ввело в експлуатацію нову розвідувальну свердловину

Енергетика
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«Укргазвидобування» ввело в експлуатацію нову розвідувальну свердловину
«Укргазвидобування» ввело в експлуатацію нову розвідувальну свердловину
АТ «Укргазвидобування» ввело в експлуатацію свердловину із добовим дебетом 250 тис. кубометрів газу.
Про це повідомляє пресслужба групи «Нафтогаз».
«У перші дні нового року Укргазвидобування ввело в експлуатацію розвідувальну свердловину. Це вже 10-та свердловина на цьому родовищі, яка показує високий результат», — йдеться у дописі.
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Повідомляється, що місце для закладання нової свердловини визначили на основі проведених раніше 3D-сейсморозвідувальних досліджень. Свердловина має проєктну глибину 3950 м, буріння проведене фахівцями БУ «Укрбургаз».
Фахівці Укргазвидобування продовжують вивчати можливості родовища, тож, застосовуючи нові технології та інженерні рішення, компанія нарощує видобуток.
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В компанії також нагадали, що Укргазвидобування продовжує працювати над розвідкою та розробкою нових родовищ, так у 2023 році завдяки масштабній 3D-сейсміці на заході України, яка охоплює площу 1 500 кв. км, вдалося зробити велике відкриття нового покладу.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
УНН
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