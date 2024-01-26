«Укргазвидобування» ввело в експлуатацію нову розвідувальну свердловину — Finance.ua

«Укргазвидобування» ввело в експлуатацію нову розвідувальну свердловину Сьогодні 16:30 — Енергетика

«Укргазвидобування» ввело в експлуатацію нову розвідувальну свердловину

АТ «Укргазвидобування» ввело в експлуатацію свердловину із добовим дебетом 250 тис. кубометрів газу.

Про це повідомляє пресслужба групи «Нафтогаз».

«У перші дні нового року Укргазвидобування ввело в експлуатацію розвідувальну свердловину. Це вже 10-та свердловина на цьому родовищі, яка показує високий результат», — йдеться у дописі.

Читайте також В Україні торік ввели в експлуатацію вісім нафтових свердловин

Повідомляється, що місце для закладання нової свердловини визначили на основі проведених раніше 3D-сейсморозвідувальних досліджень. Свердловина має проєктну глибину 3950 м, буріння проведене фахівцями БУ «Укрбургаз».

Фахівці Укргазвидобування продовжують вивчати можливості родовища, тож, застосовуючи нові технології та інженерні рішення, компанія нарощує видобуток.

В компанії також нагадали, що Укргазвидобування продовжує працювати над розвідкою та розробкою нових родовищ, так у 2023 році завдяки масштабній 3D-сейсміці на заході України, яка охоплює площу 1 500 кв. км, вдалося зробити велике відкриття нового покладу.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

УНН За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.