В Україні торік ввели в експлуатацію вісім нафтових свердловин — Finance.ua
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В Україні торік ввели в експлуатацію вісім нафтових свердловин

Енергетика
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В Україні торік ввели в експлуатацію вісім нафтових свердловин
В Україні торік ввели в експлуатацію вісім нафтових свердловин
Укрнафта торік ввела в експлуатацію 8 нових нафтових свердловин. На 2024 рік компанія запланувала почати зведення 30 нових свердловин.
Про це повідомив директор «Укрнафти» Сергій Корецький у Фейсбуці.
«За 2023 рік „Укрнафта“ ввела в експлуатацію 8 нових свердловин на Заході та Сході України, сукупним дебітом у 238 тонн нафти за добу», — написав Корецький.
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Він зазначив, що 5 свердловин «Укрнафта» спорудила завдяки власними буровими верстатами, три — за допомогою підрядників, які виграли тендери в державній системі закупівель Prozorro.
«На 2024 рік плануємо почати зведення 30 нових свердловин на Сході і Заході країни, частина з яких можуть стати перехідними через повну завантаженість власних верстатів та невелику ємність ринку буріння в Україні», — додав Корецький.
Як повідомлялося, у 2023 році порівняно із 2022 роком ПАТ «Укрнафта» збільшило видобуток нафти й конденсату на 3%, до 1,41 млн т, видобуток газу — на 6%, до 1,1 млрд кубометрів.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Укрінформ
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