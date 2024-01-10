«Укргазвидобування» добилося рекордного видобутку на нових свердловинах за всю історію компанії — Finance.ua

«Укргазвидобування» добилося рекордного видобутку на нових свердловинах за всю історію компанії Сьогодні 06:39 — Енергетика

«Укргазвидобування» добилося рекордного видобутку на нових свердловинах за всю історію компанії

Вперше за історію «Укргазвидобування» — дочірньої компанії НАК «Нафтогаз України», видобуток газу від нових введених свердловин перевищив 1 млрд кубометрів за рік.

Про це йдеться в повідомленні «Нафтогазу»

«Уперше за історію „Укргазвидобування“ видобуток від нових введених свердловин перевищив 1 млрд куб. м за рік. Ми не лише майже вдвічі перевершили тогорічний показник, а й продемонстрували найкращий результат за останні понад 20 років (з 2002 року)», — наголошується в повідомленні.

Загалом впродовж 2023-го вдалось ввести в експлуатацію 86 нових свердловин. З них 24 — з початковим дебітом понад 100 тис куб. м.

Такого результату компанії вдалося досягти завдяки:

застосуванню нових технічних можливостей на старих виснажених родовищах, пласти яких раніше були недосяжні,

активному розбурюванню нових родовищ,

модернізації інфраструктури,

розвитку потенціалу наших спеціалістів і спеціалісток.

Найпотужнішу свердловину запущено у квітні 2023 року, її дебіт сягає 580 тис. куб. м.

Нагадаємо, протягом 2023 року НАК «Нафтогаз України» повністю завершив інтеграцію облгазів та міськгазів.

Економічна Правда За матеріалами:

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