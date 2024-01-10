«Укргазвидобування» добилося рекордного видобутку на нових свердловинах за всю історію компанії — Finance.ua
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«Укргазвидобування» добилося рекордного видобутку на нових свердловинах за всю історію компанії

Енергетика
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«Укргазвидобування» добилося рекордного видобутку на нових свердловинах за всю історію компанії
«Укргазвидобування» добилося рекордного видобутку на нових свердловинах за всю історію компанії
Вперше за історію «Укргазвидобування» — дочірньої компанії НАК «Нафтогаз України», видобуток газу від нових введених свердловин перевищив 1 млрд кубометрів за рік.
Про це йдеться в повідомленні «Нафтогазу»
«Уперше за історію „Укргазвидобування“ видобуток від нових введених свердловин перевищив 1 млрд куб. м за рік. Ми не лише майже вдвічі перевершили тогорічний показник, а й продемонстрували найкращий результат за останні понад 20 років (з 2002 року)», — наголошується в повідомленні.
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Загалом впродовж 2023-го вдалось ввести в експлуатацію 86 нових свердловин. З них 24 — з початковим дебітом понад 100 тис куб. м.
Такого результату компанії вдалося досягти завдяки:
  • застосуванню нових технічних можливостей на старих виснажених родовищах, пласти яких раніше були недосяжні,
  • активному розбурюванню нових родовищ,
  • модернізації інфраструктури,
  • розвитку потенціалу наших спеціалістів і спеціалісток.
Найпотужнішу свердловину запущено у квітні 2023 року, її дебіт сягає 580 тис. куб. м.
Нагадаємо, протягом 2023 року НАК «Нафтогаз України» повністю завершив інтеграцію облгазів та міськгазів.
За матеріалами:
Економічна Правда
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