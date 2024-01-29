580 тис. кубометрів газу на добу: Група Нафтогаз запустила нову потужну свердловину — Finance.ua
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580 тис. кубометрів газу на добу: Група Нафтогаз запустила нову потужну свердловину

Енергетика
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АТ «Укргазвидобування», що є частиною Групи Нафтогаз, запустило в роботу нову пошукову свердловину глибиною 5 800 м, наразі її дебіт становить 580 тис. куб. м газу на добу.
Про це повідомили в «Нафтогазі».
Це одна з найпотужніших свердловин, що запустило Укргазвидобування за останні роки. Більш того, вона відкрила перспективи раніше нерозвіданого блоку на одному з родовищ на сході країни. Перспективні ресурси газу цього блоку оцінюються в понад 6 млрд куб. м. Наразі у вказаному блоці відбувається підготовка до буріння ще двох нових свердловин: пошукової та розвідувальної", — розповів очільник Групи Нафтогаз Олексій Чернишов.
Родовище має значні перспективи та разом з тим складну геологічну будову, яка сильно ускладнена глибинними розломами і має блоковий характер. Виявлені газові поклади перебувають в умовах високотемпературного розрізу з аномально високими пластовими тисками.
Через брак технологій раніше розробка перспективних покладів цього родовища на значних глибинах була неможливою.
Свердловина має складну похило-спрямовану конструкцію. Її буріння та дослідження були складним викликом для команди геологів, буровиків та геофізиків, який вони успішно подолали. Далі продовжимо працювати над розкриттям потенціалу цього блоку", — повідомив т.в.о. генерального директора Укргазвидобування Олег Толмачев.
Роботи з буріння свердловини виконувала бурова бригада Шебелинського відділення бурових робіт бурового управління «Укрбургаз» із залученням фахівців спеціалізованої аварійно-рятувальної служби «ЛІКВО». Геофізичні дослідження проводили фахівці ГУ «Укргазпромгеофізика» та ТОВ «Везерфорд Україна».
За матеріалами:
Finance.ua
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