Укрнафта виявила незаконну врізку у свердловину на Сумщині — Finance.ua
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Укрнафта виявила незаконну врізку у свердловину на Сумщині

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У Сумській області виявлено несанкціоновану врізку у свердловину, яка тривалий час не експлуатується.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє ПАТ «Укрнафта».
«Працівники служби безпеки Чернігівського нафтопромислового району спільно з працівниками Талалаївського цеху видобутку нафти й газу під час обстеження свердловин, які тривалий час не експлуатуються, виявили несанкціоновану врізку. Вона була розташована на викидній лінії свердловини № 19 „Матлахи“ у Сумській області і виготовлена за допомогою патрубка висотою 5 см, до якого приєднаний кульковий кран діаметром 2 дюйми», — йдеться у повідомленні.
Укрнафта повідомила правоохоронців про виявлене порушення, після чого врізка була ліквідована.
Наразі встановлюються збитки, що завдані компанії, та особи, які здійснили незаконну врізку.
Як повідомлялося, у грудні 2023 року в Івано-Франківській області було виявлено несанкціонований відбір газу із газогону нафтогазовидобувного управління «Надвірнанафтогаз».
За матеріалами:
Укрінформ
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