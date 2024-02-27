Укрнафта виявила незаконну врізку у свердловину на Сумщині — Finance.ua

Укрнафта виявила незаконну врізку у свердловину на Сумщині Сьогодні 14:34 — Фондовий ринок

У Сумській області виявлено несанкціоновану врізку у свердловину, яка тривалий час не експлуатується.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ПАТ «Укрнафта»

«Працівники служби безпеки Чернігівського нафтопромислового району спільно з працівниками Талалаївського цеху видобутку нафти й газу під час обстеження свердловин, які тривалий час не експлуатуються, виявили несанкціоновану врізку. Вона була розташована на викидній лінії свердловини № 19 „Матлахи“ у Сумській області і виготовлена за допомогою патрубка висотою 5 см, до якого приєднаний кульковий кран діаметром 2 дюйми», — йдеться у повідомленні.

Укрнафта повідомила правоохоронців про виявлене порушення, після чого врізка була ліквідована.

Наразі встановлюються збитки, що завдані компанії, та особи, які здійснили незаконну врізку.

Як повідомлялося, у грудні 2023 року в Івано-Франківській області було виявлено несанкціонований відбір газу із газогону нафтогазовидобувного управління «Надвірнанафтогаз».

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