«Укрнафта» отримала перші 50 насосів німецької Oil Dynamics GmbH — Finance.ua
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«Укрнафта» отримала перші 50 насосів німецької Oil Dynamics GmbH

Аграрний ринок
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«Укрнафта» заявила, що отримала перші 50 насосів німецької Oil Dynamics GmbH, перші два з яких уже працюють на свердловинах.
Про це повідомляє пресслужба компанії.
За словами компанії, 50 установок електровідцентрових насосів, які допомагають інтенсифікувати видобуток, будуть розподілені між східним та західним підрозділами компанії майже порівну — 27 на 23 відповідно.
«Очікуємо поставку ще 150 установок електровідцентрових насосів партіями по 50 штук. Комплексне рішення від Oil Dynamics GmbH — це електричні насосні системи, станції керування та програмне забезпечення, що підвищує життєвий цикл обладнання за допомогою безперервного віддаленого моніторингу», — заявив директор ПАТ «Укрнафта» Сергій Корецький.
«Укрнафта» встановила дві дотискні компресорні станції (ДКС) на Заході та Сході України, що дозволило збільшити видобуток газу на 75 тисяч кубометрів на добу.
На початку місяця «Укрнафта» почала будувати першу із 30 запланованих на рік свердловин з запланованим видобутком 26,5 тонн нафти на добу.
«Укрнафта» розпочала спорудження трьох свердловин на Заході України. Запланований початковий видобуток нафти — 80 тонн на добу.
За матеріалами:
Finance.ua
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