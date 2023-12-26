«Укрнафта» запустила нову свердловину з добовим дебітом понад 50 тонн — Finance.ua

«Укрнафта» запустила нову свердловину з добовим дебітом понад 50 тонн Сьогодні 19:29 — Енергетика

ПАТ «Укрнафта» запустило в роботу нову свердловину на сході України з початковим дебітом 51,4 тонни на добу.

Про це повідомив гендиректор підприємства Сергій Корецький.

Він зазначив, що роботи велись власним буровим верстатом компанії, а в процесі буріння були задіяні розробки «Укрнафти». Відділ промислової хімії та аналізу керну на основі базової рецептури розробив бурову промивальну рідину, яку використали до глибини 2013 метрів.

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Це дозволило зменшити коєфіцієнт кавернозності стовбура та мінімізувати витрати на хімреагенти і матеріали, що зекономило компанії мільйони гривень.

Загальна глибина нової розвідувальної свердловини становить 2919 метрів, початковий дебіт — 51,4 тонни на добу.

Фото: Укрнафта

«В розрізі свердловини розкрито ще три перспективних поклади в серпухівських та башкірських відкладах. Тому після відпрацювання нижчезалягаючих покладів буде пробурено горизонтальну частину свердловини з метою розробки запасів нафти покладу у башкірських відкладах», — додав Корецький.

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