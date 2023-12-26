«Укрнафта» запустила нову свердловину з добовим дебітом понад 50 тонн — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

«Укрнафта» запустила нову свердловину з добовим дебітом понад 50 тонн

Енергетика
18
ПАТ «Укрнафта» запустило в роботу нову свердловину на сході України з початковим дебітом 51,4 тонни на добу.
Про це повідомив гендиректор підприємства Сергій Корецький.
Він зазначив, що роботи велись власним буровим верстатом компанії, а в процесі буріння були задіяні розробки «Укрнафти». Відділ промислової хімії та аналізу керну на основі базової рецептури розробив бурову промивальну рідину, яку використали до глибини 2013 метрів.
Читайте також
Це дозволило зменшити коєфіцієнт кавернозності стовбура та мінімізувати витрати на хімреагенти і матеріали, що зекономило компанії мільйони гривень.
Загальна глибина нової розвідувальної свердловини становить 2919 метрів, початковий дебіт — 51,4 тонни на добу.
Фото: Укрнафта
Фото: Укрнафта
«В розрізі свердловини розкрито ще три перспективних поклади в серпухівських та башкірських відкладах. Тому після відпрацювання нижчезалягаючих покладів буде пробурено горизонтальну частину свердловини з метою розробки запасів нафти покладу у башкірських відкладах», — додав Корецький.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Економічна Правда
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.