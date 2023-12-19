В Україні запустили дві нові свердловини — Finance.ua

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В Україні запустили дві нові свердловини

Енергетика
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В Україні запустили дві нові свердловини
В Україні запустили дві нові свердловини, Фото: naftogaz.com
АТ «Укргазвидобування» запустило дві свердловини із сумарним добовим дебетом понад 200 тис. кубометрів газу на добу.
Про це повідомляє Група Нафтогаз.
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«Укргазвидобування ввело в експлуатацію дві високодебітні свердловини. Обидві пробурені на одному родовищі: на одній з них пробурено бічний стовбур, друга — введена в експлуатацію після буріння», — йдеться у повідомленні.
перша свердловина була пробурена ще у 1975 році, але з часом перейшла до бездіючого фонду через технічні ускладнення. Щоб відновити роботу свердловини, фахівці Укргазвидобування вирішили пробурити бічний стовбур та провести кілька стадій гідророзриву пласта. Це забезпечило додаткових понад 100 тис. кубометрів «блакитного палива» для країни.
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Друга оціночно-експлуатаційна свердловина також дає понад 100 тис. кубометрів газу. Такий результат Укргазвидобування отримало завдяки вдалому вибору місця буріння, а також проведенню чотирьох стадій гідророзриву пласта.
Зазначається, що на даному родовищі 2021 року втілюється план його активного розбурювання. За останні півтора року вже облаштовано 15 нових експлуатаційних свердловин, наразі буряться та випробовуються ще кілька. Цьогоріч родовище вперше за понад 10 років повернеться до річного видобутку понад 1 млрд кубометрів.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Укрінформ
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