«Укрнафта» бурить нову розвідувальну свердловину на заході України — Finance.ua
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«Укрнафта» бурить нову розвідувальну свердловину на заході України

Енергетика
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ПАТ «Укрнафта» споруджує нову розвідувальну свердловину на заході України.
Про це повідомив директор компанії Сергій Корецький.
За його даними, загальна глибина нової похило-скерованої свердловини — 2213 м, на сьогодні вже пройдено понад 1 тис. м. Роботи ведуться власним верстатом, яким було пробурено попередню свердловину в тому ж регіоні.
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Об'єкт має відкрити доступ до двох продуктивних горизонтів. Згідно з побудованою цифровою 3D геологічною та гідродинамічною моделлю родовища, на більшій глибині міститься 464 тис. тонн видобувних запасів. Менш глибокий горизонт має 1,121 млн тонн запасів.
Фото: Сергій Корецький
Фото: Сергій Корецький
«Таким чином, коли ми дістанемо ресурс на глибшому горизонті, і коли обсяги видобутку впадуть, можна буде повернутися вище і дати свердловині друге життя за допомогою капітального ремонту. Такий підхід допоможе компанії більш ефективно використовувати наявний технологічний ресурс», — зазначив Корецький.

Довідка Finance.ua:

  • «Укрнафта» 2023 року має намір пробурити дев’ять нових свердловин, 2024 року — 30;
  • компанія ставить стратегічною метою до 2027 року подвоїти видобуток нафти і природного газу до 3 млн тонн і 2 млрд куб. м відповідно;
  • відповідно до останнього прогнозу, видобуток нафти у 2023 році заплановано збільшити на 4%, до 1,405 млн тонн.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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