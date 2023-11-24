«Укрнафта» бурить нову розвідувальну свердловину на заході України — Finance.ua

«Укрнафта» бурить нову розвідувальну свердловину на заході України Вчора 20:42 — Енергетика

ПАТ «Укрнафта» споруджує нову розвідувальну свердловину на заході України.

Про це повідомив директор компанії Сергій Корецький.

За його даними, загальна глибина нової похило-скерованої свердловини — 2213 м, на сьогодні вже пройдено понад 1 тис. м. Роботи ведуться власним верстатом, яким було пробурено попередню свердловину в тому ж регіоні.

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Об'єкт має відкрити доступ до двох продуктивних горизонтів. Згідно з побудованою цифровою 3D геологічною та гідродинамічною моделлю родовища, на більшій глибині міститься 464 тис. тонн видобувних запасів. Менш глибокий горизонт має 1,121 млн тонн запасів.

Фото: Сергій Корецький

«Таким чином, коли ми дістанемо ресурс на глибшому горизонті, і коли обсяги видобутку впадуть, можна буде повернутися вище і дати свердловині друге життя за допомогою капітального ремонту. Такий підхід допоможе компанії більш ефективно використовувати наявний технологічний ресурс», — зазначив Корецький.

Довідка Finance.ua:

«Укрнафта» 2023 року має намір пробурити дев’ять нових свердловин, 2024 року — 30;

компанія ставить стратегічною метою до 2027 року подвоїти видобуток нафти і природного газу до 3 млн тонн і 2 млрд куб. м відповідно;

відповідно до останнього прогнозу, видобуток нафти у 2023 році заплановано збільшити на 4%, до 1,405 млн тонн.

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