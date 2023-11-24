«Укрнафта» бурить нову розвідувальну свердловину на заході України — Finance.ua

«Укрнафта» бурить нову розвідувальну свердловину на заході України
ПАТ «Укрнафта» споруджує нову розвідувальну свердловину на заході України.
Про це повідомив директор компанії Сергій Корецький.
За його даними, загальна глибина нової похило-скерованої свердловини — 2213 м, на сьогодні вже пройдено понад 1 тис. м. Роботи ведуться власним верстатом, яким було пробурено попередню свердловину в тому ж регіоні.
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Об'єкт має відкрити доступ до двох продуктивних горизонтів. Згідно з побудованою цифровою 3D геологічною та гідродинамічною моделлю родовища, на більшій глибині міститься 464 тис. тонн видобувних запасів. Менш глибокий горизонт має 1,121 млн тонн запасів.
«Таким чином, коли ми дістанемо ресурс на глибшому горизонті, і коли обсяги видобутку впадуть, можна буде повернутися вище і дати свердловині друге життя за допомогою капітального ремонту. Такий підхід допоможе компанії більш ефективно використовувати наявний технологічний ресурс», — зазначив Корецький.
Довідка Finance.ua:
- «Укрнафта» 2023 року має намір пробурити дев’ять нових свердловин, 2024 року — 30;
- компанія ставить стратегічною метою до 2027 року подвоїти видобуток нафти і природного газу до 3 млн тонн і 2 млрд куб. м відповідно;
- відповідно до останнього прогнозу, видобуток нафти у 2023 році заплановано збільшити на 4%, до 1,405 млн тонн.
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