«Укрнафта» анонсувала міжнародний арбітраж у Лондоні — Finance.ua

«Укрнафта» анонсувала міжнародний арбітраж у Лондоні Вчора 19:45 — Фондовий ринок

«Укрнафта» анонсувала міжнародний арбітраж у Лондоні

Найбільша нафтовидобувна компанія «Укрнафта» готує позов до Лондонського міжнародного арбітражного суду для повернення свердловин із договорів про спільну діяльність (СД).

Про це в інтерв'ю виданню Forbes повідомив директор «Укрнафти» Сергій Корецький.

«Справді, є СД, через які „Укрнафта“, на мою думку, серйозно втрачала. На ці СД чомусь було виведено найкращі свердловини з найбільшим дебітом. Зараз ми повертаємо ці свердловини в судовому порядку. По одній з найбільших СД буде позов до Лондонського арбітражу», — сказав він.

За словами Корецього, стратегічна мета компанії - в наступні пʼять-сім років — удвічі збільшити видобуток.

«Це абсолютно реалістичний сценарій. Якщо в попередні роки „Укрнафта“ бурила одну-дві нові свердловини, то цього року ми вже робимо девʼять, а наступного плануємо 30. План на 2025 рік — 50−60. Також будемо робити операції з інтенсифікації наявних свердловин та відновлювати ліквідовані за допомогою нових технологій. „Укрнафта“ має понад 5000 таких свердловин. Зараз вивчаємо їх, плануємо визначити хоча б 10%, які перспективно та економічно відновлювати», — сказав він.

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