12 млн тонн нафти, 31 млрд кубів газу. Укрнафта закликає бізнес спільно розробляти понад 20 родовищ — Finance.ua

12 млн тонн нафти, 31 млрд кубів газу. Укрнафта закликає бізнес спільно розробляти понад 20 родовищ Сьогодні 12:12 — Енергетика

Укрнафта пропонує 21 родовище в спільну розробку і запрошує інвестиційні та видобувні компанії до співпраці.

Йдеться про 10 родовищ на заході та 11 на сході України, повідомили в Укрнафті

«Компанія планує повністю розкрити потенціал своїх існуючих родовищ з достатніми запасами, але низькими темпами видобутку, тому очікує від партнерів готовності інвестувати кошти та технології в розвідку та видобуток», — сказано у повідомленні.

«Якщо говорити про запаси категорії 2P — тобто доведені та ймовірні запаси — це більше 12 млн т нафти та понад 31 млрд кубометрів газу», — заявив директор Укрнафти Сергій Корецький.

У компанії уточнили, що вже підготовлені варіанти договорів. Перевага буде надана угодам про розподіл продукції (Product Sharing Agreement). Внеском Укрнафти буде власне існуюче родовище та право користування наявною видобувною інфраструктурою, а внеском партнера — розроблений план розвитку родовища задля інтенсифікації видобутку та фінансування відповідних робіт.

Алгоритм подання заявок та відбору потенційних інвесторів наступний:

— кандидати заявляють про зацікавленість;

— проходять комплаєнс-процедури;

— отримують доступ до Virtual Data Room з детальною інформацією про родовища;

— подають пропозиції щодо планів розробки та умов співпраці;

— Укрнафта оцінює пропозиції, проводить перемовини та обирає переможців окремо для кожного родовища;

— сторони узгоджують остаточний текст договору про розподіл продукції;

— угоду погоджує Кабінет міністрів;

— починається реалізація плану розвитку;

— прибуток розподіляється згідно з погодженими умовами.

Подати заявки можна до 10 січня 2024 року.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

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