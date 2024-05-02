Група «Нафтогаз» у квітні пробурила понад 40 кілометрів свердловин — Finance.ua

Група «Нафтогаз» у квітні пробурила понад 40 кілометрів свердловин Сьогодні 09:45 — Енергетика

Група «Нафтогаз» у квітні пробурила понад 40 кілометрів свердловин

Бурове управління «Укрбургаз» у квітні встановило рекорд із проходки, пробуривши 40,1 км — це на 24% перевищує попереднє рекордне значення.

«БУ „Укрбургаз“, що є частиною Групи Нафтогаз, б'є рекорди з проходки, пробуривши у квітні 2024 року 40 тис. 059 м. Цей показник на 24% перевищив максимальне історичне досягнення з проходки (32 тис. 423 м) протягом одного місяця, встановлене в листопаді 2023 року», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що таких показників вдалося досягти завдяки якісному плануванню роботи, швидкому будівництву бурових майданчиків, прискореній роботі з мобілізації обладнання та монтажу бурових верстатів, чіткому розподілу автоспецтехніки для пришвидшення початку буріння 9-ти свердловин.

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Цьогоріч планується пробурити 365 км. Наголошується, що пришвидшення буріння напряму пов’язане з покращенням показників із видобутку газу.

Нагадаємо, у січні-березні 2024 року порівняно із аналогічним періодом 2023-го Група «Нафтогаз» збільшила видобуток газу на 12%.

У першому кварталі 2024 року група «Нафтогаз» сплатила податків до державного бюджету на суму 18,2 млрд гривень.

Укрінформ За матеріалами:

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