Група «Нафтогаз» у квітні пробурила понад 40 кілометрів свердловин — Finance.ua
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Група «Нафтогаз» у квітні пробурила понад 40 кілометрів свердловин

Енергетика
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Група «Нафтогаз» у квітні пробурила понад 40 кілометрів свердловин
Група «Нафтогаз» у квітні пробурила понад 40 кілометрів свердловин
Бурове управління «Укрбургаз» у квітні встановило рекорд із проходки, пробуривши 40,1 км — це на 24% перевищує попереднє рекордне значення.
Про це повідомляє Група «Нафтогаз».
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«БУ „Укрбургаз“, що є частиною Групи Нафтогаз, б'є рекорди з проходки, пробуривши у квітні 2024 року 40 тис. 059 м. Цей показник на 24% перевищив максимальне історичне досягнення з проходки (32 тис. 423 м) протягом одного місяця, встановлене в листопаді 2023 року», — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що таких показників вдалося досягти завдяки якісному плануванню роботи, швидкому будівництву бурових майданчиків, прискореній роботі з мобілізації обладнання та монтажу бурових верстатів, чіткому розподілу автоспецтехніки для пришвидшення початку буріння 9-ти свердловин.
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Цьогоріч планується пробурити 365 км. Наголошується, що пришвидшення буріння напряму пов’язане з покращенням показників із видобутку газу.
Нагадаємо, у січні-березні 2024 року порівняно із аналогічним періодом 2023-го Група «Нафтогаз» збільшила видобуток газу на 12%.
У першому кварталі 2024 року група «Нафтогаз» сплатила податків до державного бюджету на суму 18,2 млрд гривень.
За матеріалами:
Укрінформ
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