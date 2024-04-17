Нафтогаз назвав суму сплачених податків за перший квартал — Finance.ua

Нафтогаз назвав суму сплачених податків за перший квартал Сьогодні 05:51 — Фондовий ринок

Нафтогаз назвав суму сплачених податків за перший квартал

У першому кварталі 2024 року група Нафтогаз сплатила податків до державного бюджету на 18,2 млрд гривень.

Про це повідомила пресслужба компанії.

«18,2 млрд грн. Стільки податків заплатила група Нафтогаз в державний бюджет протягом трьох місяців 2024 року», — йдеться у повідомленні.

Загалом з початку року зведений бюджет України (державний та місцевий бюджети) група Нафтогаз поповнила на 19,7 млрд гривень.

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Зокрема, лише за березень до державного бюджету України надійшло 7,8 млрд гривень від нафтогазової групи у вигляді податків. Ще 500 млн гривень отримали місцеві бюджети.

Нагадаємо, за підсумками 2023 року Нафтогаз сплатив 90,2 млрд гривень податків до державного та місцевих бюджетів. Група є одним із найбільших платників податків в Україні.

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