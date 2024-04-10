«Нафтогаз» розкрив суму боргів за газ на кінець опалювального сезону — Finance.ua

«Нафтогаз» розкрив суму боргів за газ на кінець опалювального сезону Сьогодні 19:30 — Енергетика

«Нафтогаз» розкрив суму боргів за газ на кінець опалювального сезону

Більшість виробників тепла мають величезні борги за газ перед «Нафтогазом України».

Про це пише Главком.

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури (Мінінфраструктури) запропонувало уряду продовжити дію режиму ПСО — покладання спеціальних обов’язків на компанію «Нафтогаз України» задля стримування росту цін для побутових споживачів — до 15 квітня 2025 року.

Мінінфраструктури пропонує продовжити ще на рік нині чинну ціну на газ для теплопостачальних підприємств, тобто залишити без змін ціну газу для виробників теплової енергії для населення на наступний опалювальний сезон — 7,42 грн/куб.м (з ПДВ) з 1 вересня 2024 року до 15 квітня 2025 року; для бюджетних установ — 16,39 грн/куб.м.

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Нагадаємо, що під час війни уряд пообіцяв українцям незмінний тариф попри різке зростання вартості енергоносіїв на європейських газових біржах.

За даними «Нафтогазу України», на 31 березня заборгованість підприємств теплокомуненерго становила 63,4 млрд грн. Побутові споживачі, тобто населення, заборгували 9,8 млрд грн.

Фіксовані тарифи для підприємств ТКЕ були затверджені урядовою постановою № 812 від 19 липня 2022 року — згодом дію постанови було продовжено до 15 квітня 2024 року. Тепер пропонується її знову продовжити до 15 квітня 2025 року.

Якщо уряд не продовжить дію режиму ПСО на наступний опалювальний сезон, тоді підприємства ТКЕ будуть змушені купувати газ у «Нафтогазу України» за ринковими цінами, які в рази вищі від нині чинних фіксованих цін для виробників тепла і бюджетних організацій. І тоді тарифи на тепло та гарячу воду для населення можуть відразу подорожчати у півтора-два рази.

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