Група Нафтогаз торік отримала 245 мільярдів консолідованого доходу — Чернишов — Finance.ua
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Група Нафтогаз торік отримала 245 мільярдів консолідованого доходу — Чернишов

Фондовий ринок
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Група Нафтогаз торік отримала 245 мільярдів консолідованого доходу — Чернишов
Група Нафтогаз торік отримала 245 мільярдів консолідованого доходу — Чернишов
Консолідований дохід Групи Нафтогаз за 2023 рік склав 245 мільярдів гривень.
Про це повідомив голова правління Групи Нафтогаз Олексій Чернишов у Фейсбуці.
«245 мільярдів гривень. Таким є консолідований дохід Групи Нафтогаз за 2023 рік. Це на 28 мільярдів гривень, або на 12% перевищує відповідний показник довоєнного 2021 року», — написав Чернишов.
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Він зауважив, що про остаточні фінансові результати за минулий рік можна буде говорити лише через кілька тижнів — після завершення аудиту. Однак вже зараз очевидно, що холдинг залишається найбільшим в країні за обсягом отриманої виручки.
«В еквіваленті нашої користі для держави — це понад 90 млрд гривень податків та інших обовʼязкових платежів. Ми не просто залишаємося найбільшими — ми демонструємо впевнене зростання», — наголосив Чернишов.
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За його словами, у 2023 році Група Нафтогаз також отримала значний валовий прибуток — показник, який свідчить про сталість діяльності бізнесу. На відміну від 2022 року, коли Група звітувала про валовий збиток. Крім того, всі ключові підприємства Групи покращили як операційні, так і фінансові показники діяльності.
Нагадаємо, Група Нафтогаз у січні-лютому 2024 року сплатила до державного та місцевих бюджетів 11,4 млрд грн податків.
Чистий консолідований прибуток Групи Нафтогаз у першому півріччі 2023 року становить 6,6 млрд грн проти 57,2 млрд грн збитку за аналогічний період 2022 року.
За матеріалами:
Укрінформ
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