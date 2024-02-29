Зміни з 1 березня: у «Нафтогазі» попередили побутових споживачів, як передати показники — Finance.ua
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Зміни з 1 березня: у «Нафтогазі» попередили побутових споживачів, як передати показники

Особисті фінанси
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Зміни з 1 березня: у «Нафтогазі» попередили побутових споживачів, як передати показники
Зміни з 1 березня: у «Нафтогазі» попередили побутових споживачів, як передати показники
У «Нафтогазі» оголосили про деякі зміни для побутових споживачів. Вони почнуть діяти вже з 1 березня.
Завтра компанія Газмережі почне обслуговувати ще 270 тисяч споживачів на території Буковини, Житомирщини та Івано-Франківщини. Зокрема постачальник отримав ліцензію у:
  • Чернівецькій області:
  • Тисменицькому районі Івано-Франківської області:
  • Коростишівському районі на Житомирщині:
Тарифи на газ не зміняться, але за послугу доставки газу доведеться платити за новими реквізитами.
До слова українці можуть повернути переплату за послуги з доставки газу, яка була сплачена на рахунки АТ «Чернівцігаз», АТ «Тисьменицягаз» і АТ «Коростишівгаз». Щоб це зробити, необхідно подати відповідну заяву у найближчий до особи Центр обслуговування клієнтів Газмереж.
Нагадаємо! З 1 до 5 числа кожного місяця триває період, коли українцям треба передавати показники лічильників газу.

Як передати показники лічильників газу

  • без реєстрації за спрощеною процедурою на сайті Gas.ua;
  • в особистому кабінеті на вебсторінці «Нафтогазу»;
  • за допомогою чатів GASUA у Viber, Telegram або Facebook;
  • SMS на номер 4647.
Також можна зателефонувати на номери:
  • +38 066 300 28 88;
  • +38 098 300 28 88;
  • +38 093 300 28 88.
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За матеріалами:
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