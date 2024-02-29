Зміни з 1 березня: у «Нафтогазі» попередили побутових споживачів, як передати показники — Finance.ua

Зміни з 1 березня: у «Нафтогазі» попередили побутових споживачів, як передати показники Сьогодні 17:00 — Особисті фінанси

Зміни з 1 березня: у «Нафтогазі» попередили побутових споживачів, як передати показники

У «Нафтогазі» оголосили про деякі зміни для побутових споживачів. Вони почнуть діяти вже з 1 березня.

Завтра компанія Газмережі почне обслуговувати ще 270 тисяч споживачів на території Буковини, Житомирщини та Івано-Франківщини. Зокрема постачальник отримав ліцензію у:

Чернівецькій області:

Тисменицькому районі Івано-Франківської області:

Коростишівському районі на Житомирщині:

Тарифи на газ не зміняться, але за послугу доставки газу доведеться платити за новими реквізитами.

До слова українці можуть повернути переплату за послуги з доставки газу, яка була сплачена на рахунки АТ «Чернівцігаз», АТ «Тисьменицягаз» і АТ «Коростишівгаз». Щоб це зробити, необхідно подати відповідну заяву у найближчий до особи Центр обслуговування клієнтів Газмереж.

Нагадаємо! З 1 до 5 числа кожного місяця триває період, коли українцям треба передавати показники лічильників газу.

Як передати показники лічильників газу

без реєстрації за спрощеною процедурою на сайті Gas.ua;

в особистому кабінеті на вебсторінці «Нафтогазу»;

за допомогою чатів GASUA у Viber, Telegram або Facebook;

SMS на номер 4647.

Також можна зателефонувати на номери:

+38 066 300 28 88;

+38 098 300 28 88;

+38 093 300 28 88.

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