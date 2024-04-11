«Нафтогаз» запустив п’яту високопродуктивну свердловину з початку року — Finance.ua
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«Нафтогаз» запустив п’яту високопродуктивну свердловину з початку року

Енергетика
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«Нафтогаз» запустив п’яту високопродуктивну свердловину з початку року
«Нафтогаз» запустив п’яту високопродуктивну свердловину з початку року
В Україні запрацювала ще одна високопродуктивна свердловина, яка щодня дає 140 тис. куб. м газу. Це — п’ята високодебітна свердловина, запущена Групою Нафтогаз (АТ «Укргазвидобування») з початку 2024 року.
Про це повідомляє пресслужба компанії.
«Наступного року Україна, як і попередньої зими, має пройти опалювальний сезон на газі власного видобутку. Вдячний кожному, хто невтомно працює для виконання цього плану», — зазначив СЕО Групи Нафтогаз Олексій Чернишов.
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Глибина нової свердловини — 2350 метрів. Вона пробурена на одному із частково виснажених родовищ на сході України.
На сьогоднішній день вже заплановано буріння наступної експлуатаційної свердловини в цій частині родовища.
Нагадаємо, ПАТ «Укрнафта» планує пробурити 160 свердловин протягом трьох років. Компанія проводитиме бурові роботи з використанням нових технологій та впровадженням обладнання провідних світових компаній.
За матеріалами:
Finance.ua
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