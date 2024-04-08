«Укрнафта» пробурить ще дві свердловини на заході України — Finance.ua

«Укрнафта» пробурить ще дві свердловини на заході України Сьогодні 19:14 — Енергетика

«Укрнафта» пробурить ще дві свердловини на заході України, Фото: «Укрнафта»

«Укрнафта» готує майданчик для буріння двох розвідувальних свердловин на заході України.

Про це повідомила пресслужба «Укрнафти».

Згідно з побудованою цифровою 3D геологічною та гідродинамічною моделлю родовища станом на 1 січня 2023 року, початкові загальні запаси нафти по продуктивних горизонтах становлять 5,9 млн тонн, газу — 468 млн кубометрів.

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Цільовим об'єктом дорозвідки з подальшою експлуатацією є менілітові відклади палеогену.

Обидві свердловини плануються як похилоскеровані:

перша має розкрити продуктивні горизонти в інтервалі вертикальних глибин 2498−2627 м. Її глибина по вертикалі - 2677 метрів. Початковий дебіт прогнозується на рівні 16 тонн нафти на добу;

друга має дістатися ресурсу і розкрити поклади в інтервалі вертикальних глибин 2502−2647 м. Глибина свердловини по вертикалі - 2672 м. Початковий дебіт — 25 тонн на добу.

Нагадаємо, ПАТ «Укрнафта» за підсумками діяльності у 2023 році отримало чистий прибуток 23,6 млрд грн

У 2023 році в Україні заклали 150 нових газових свердловин, що майже у 2 рази більше, ніж у 2022-му.

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