«Укрнафта» пробурить ще дві свердловини на заході України — Finance.ua

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«Укрнафта» пробурить ще дві свердловини на заході України

Енергетика
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«Укрнафта» пробурить ще дві свердловини на заході України
«Укрнафта» пробурить ще дві свердловини на заході України, Фото: «Укрнафта»
«Укрнафта» готує майданчик для буріння двох розвідувальних свердловин на заході України.
Про це повідомила пресслужба «Укрнафти».
Згідно з побудованою цифровою 3D геологічною та гідродинамічною моделлю родовища станом на 1 січня 2023 року, початкові загальні запаси нафти по продуктивних горизонтах становлять 5,9 млн тонн, газу — 468 млн кубометрів.
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Цільовим об'єктом дорозвідки з подальшою експлуатацією є менілітові відклади палеогену.
Обидві свердловини плануються як похилоскеровані:
  • перша має розкрити продуктивні горизонти в інтервалі вертикальних глибин 2498−2627 м. Її глибина по вертикалі - 2677 метрів. Початковий дебіт прогнозується на рівні 16 тонн нафти на добу;
  • друга має дістатися ресурсу і розкрити поклади в інтервалі вертикальних глибин 2502−2647 м. Глибина свердловини по вертикалі - 2672 м. Початковий дебіт — 25 тонн на добу.
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Нагадаємо, ПАТ «Укрнафта» за підсумками діяльності у 2023 році отримало чистий прибуток 23,6 млрд грн
У 2023 році в Україні заклали 150 нових газових свердловин, що майже у 2 рази більше, ніж у 2022-му.
За матеріалами:
Finance.ua
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