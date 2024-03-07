«Укрнафта» планує отримати цьогоріч 18 млрд грн чистого прибутку — фінплан Сьогодні 09:45 — Фондовий ринок

Кабінет Міністрів України затвердив фінансовий план ПАТ «Укрнафта» на 2024 рік, згідно з яким чистий дохід компанії заплановано на рівні 118 млрд грн, чистий прибуток — 18 млрд грн.

«Також згідно з проєктом фінансового плану на 2024 рік передбачено: 31 млрд грн податків і зборів, 8,7 млрд грн — дивідендів державі», — ідеться в пресрелізі компанії в середу.

Згідно з документом, 2023 року «Укрнафта» заробила 24 млрд грн чистого прибутку, сплатила 26 млрд грн податків і зборів та перерахує за підсумками року до бюджету понад 8 млрд грн дивідендів.

«У 2024 році компанія планує потужне зростання з інвестиціями в розвиток: початок буріння 30 нових свердловин, закупівля та встановлення обладнання світового рівня для інтенсифікації, оновлення мережі АЗК (автозаправних комплексів. — Ред.)», — заявив директор «Укрнафти» Сергій Корецький, слова якого наведені у пресрелізі.

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Як повідомлялося, «Укрнафта» ставить стратегічною метою до 2027 року подвоїти видобуток нафти і природного газу до 3 млн тонн і 2 млрд куб. м відповідно.

«Укрнафта» — найбільша нафтовидобувна компанія України, що є оператором національної мережі АЗС із 537 автозаправних станцій, з яких діють 456.

Найбільшим акціонером «Укрнафти» є НАК «Нафтогаз України» з часткою 50%+1 акція. 5 листопада 2022 року ставка Верховного головнокомандувача ЗСУ ухвалила рішення про передання державі частки корпоративних прав компанії, що належали приватним власникам, якою зараз управляє Міноборони.

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