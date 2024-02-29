«Укрнафта» сплатить за 2023 рік вдвічі більше дивідендів, ніж за всі попередні 10 років — Finance.ua

«Укрнафта» сплатить за 2023 рік вдвічі більше дивідендів, ніж за всі попередні 10 років Сьогодні 16:29 — Фондовий ринок

Нафта, freepik.com

За 2023-й вдвічі більше, ніж сумарно за 10 попередніх років: «Укрнафта» сплатила 3,9 млрд дивідендів державі.

Про це сказано в повідомленні компанії.

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«Укрнафта» сплатила 3,9 млрд грн дивідендів до державного бюджету. Це перша частина виплат. Всього буде сплачено більше 8 млрд грн відповідно до графіку.Це вдвічі більше, ніж сумарно за 10 попередніх років. «Це реальний та практичний вклад кожного та кожної у захист України. В нашу Перемогу. Дякую усім укрнафтівцям за роботу», — підкреслив директор ПАТ «Укрнафта» Сергій Корецький.

Нагадаємо, в 2023 році «Укрнафта» сплатила 25,7 млрд податків до державного бюджету.

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Довідка Finance.ua:

ПАТ «Укрнафта» запустило в роботу нову свердловину на сході України з початковим дебітом 51,4 тонни на добу. Про це повідомив гендиректор підприємства Сергій Корецький. Він зазначив, що роботи велись власним буровим верстатом компанії, а в процесі буріння були задіяні розробки «Укрнафти». Відділ промислової хімії та аналізу керну на основі базової рецептури розробив бурову промивальну рідину, яку використали до глибини 2013 метрів.

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