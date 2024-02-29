«Укрнафта» сплатить за 2023 рік вдвічі більше дивідендів, ніж за всі попередні 10 років — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

«Укрнафта» сплатить за 2023 рік вдвічі більше дивідендів, ніж за всі попередні 10 років

Фондовий ринок
47
Нафта
Нафта, freepik.com
За 2023-й вдвічі більше, ніж сумарно за 10 попередніх років: «Укрнафта» сплатила 3,9 млрд дивідендів державі.
Про це сказано в повідомленні компанії.
Читайте також
«Укрнафта» сплатила 3,9 млрд грн дивідендів до державного бюджету. Це перша частина виплат. Всього буде сплачено більше 8 млрд грн відповідно до графіку.Це вдвічі більше, ніж сумарно за 10 попередніх років. «Це реальний та практичний вклад кожного та кожної у захист України. В нашу Перемогу. Дякую усім укрнафтівцям за роботу», — підкреслив директор ПАТ «Укрнафта» Сергій Корецький.
Нагадаємо, в 2023 році «Укрнафта» сплатила 25,7 млрд податків до державного бюджету.
Читайте також

Довідка Finance.ua:

  • ПАТ «Укрнафта» запустило в роботу нову свердловину на сході України з початковим дебітом 51,4 тонни на добу. Про це повідомив гендиректор підприємства Сергій Корецький. Він зазначив, що роботи велись власним буровим верстатом компанії, а в процесі буріння були задіяні розробки «Укрнафти». Відділ промислової хімії та аналізу керну на основі базової рецептури розробив бурову промивальну рідину, яку використали до глибини 2013 метрів.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.