«Укрнафта» збільшила видобуток газу на сході України — Finance.ua

«Укрнафта» збільшила видобуток газу на сході України Вчора 21:23 — Енергетика

ПАТ «Укрнафта» провела капітальний ремонт свердловини, збільшивши її добовий дебет до понад 60 тис. кубометрів природного газу.

Про це повідомляє пресслужба «Укрнафти».

Зазначається, що роботи проводили на родовищі, що знаходиться на Сході України. Метою капітального ремонту була дорозвідка родовища.

«В процесі спеціалісти компанії виконали комплекс геофізичних робіт, необхідних для уточнення поточного насичення пластів-колекторів. Після дослідження нафтовики провели перфораційні роботи на глибині 4393−4396 метрів, щоб сполучити свердловину з видобувним горизонтом», — йдеться в повідомленні.

У компанії додають, що розкритий поклад має площу 3,8 квадратних кілометрів з товщиною продуктивної частини до 3,6 метра.

«Вже виконано освоєння свердловини — результатом якого є понад 60 тис кубометрів природного газу та 40 тонн конденсату на добу», — заявив директор «Укрнафти» Сергій Корецький.

За його словами, свердловина наразі введена в дослідно-промислову експлуатацію, щоб отримати додаткові дані щодо покладу, який містить попередньо розвідані запаси. Надалі ці запаси можна буде перевести в категорію промислових.

Економічна Правда За матеріалами:

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