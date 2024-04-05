«Укрнафта» у 2023 році отримала чистий прибуток 23,6 млрд грн — Finance.ua

«Укрнафта» у 2023 році отримала чистий прибуток 23,6 млрд грн Сьогодні 07:27 — Фондовий ринок

ПАТ «Укрнафта» за підсумками діяльності у 2023 році отримало чистий прибуток 23,6 млрд грн, повідомив директор компанії Сергій Корецький у Facebook.

За його словами, незалежний аудит звітності завершено Grant Thornton Ukraine 3 квітня.

«Дивіденди за минулий рік вдвічі перевищують кумулятивний результат останніх десяти років. Не втомлююсь дякувати кожному і кожній, хто працює в компанії, і ще раз підкреслю, що державне управління може і має бути ефективним», — зазначив Корецький.

Як повідомлялося, затверджений Кабінетом Міністрів фінансовий план «Укрнафти» на 2024 рік передбачає чистий дохід на рівні 118 млрд грн, чистий прибуток — 18 млрд грн.

2024 року компанія планує розпочати буріння 30 нових свердловин, закупити обладнання для інтенсифікації видобутку, інвестувати в оновлення мережі.

«Укрнафта» — найбільша нафтовидобувна компанія України, є оператором національної мережі АЗС із 537 станцій, з яких діють 456. Компанія реалізує комплексну програму відновлення діяльності та оновлення формату автозаправних станцій своєї мережі. З лютого 2023 року «Укрнафта» випускає власні паливні талони та картки «NAFTAКарта», що реалізуються юридичним і фізичним особам через ТОВ «Укрнафта-Постач».

Найбільшим акціонером «Укрнафти» є НАК «Нафтогаз України» з часткою 50%+1 акція. 5 листопада 2022 року ставка Верховного головнокомандувача ЗСУ ухвалила рішення про передання державі частки корпоративних прав компанії, що належали приватним власникам, якою зараз управляє Міноборони.

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