«Укрнафта» почала бурити нову нафтову свердловину на Заході України — Finance.ua

«Укрнафта» почала бурити нову нафтову свердловину на Заході України Сьогодні 11:45 — Енергетика

«Укрнафта» почала бурити нову нафтову свердловину на Заході України

ПАТ «Укрнафта» почала бурити нову нафтову свердловину на родовищі, що розташоване на Заході України. Прогнозний початковий дебіт — 22,6 тонни нафти на добу.

Про це повідомляє пресслужба «Укрнафти».

Зазначається, що будівництво свердловини виконує підрядник — ТОВ «Навігатор комплект». Його було визначено на онлайн-платформі закупівель Prozorro.

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«Це буде розвідувальна свердловина проєктною глибиною 1211 м. Прогнозний початковий дебіт — 22,6 тонни нафти на добу. Продуктивний горизонт — стрийські відклади», — підкреслили в «Укрнафті».

Там додають, що послідовно з одного майданчика підрядник буритиме три свердловини.

Нагадаємо, у 2023 році в Україні заклали 150 нових газових свердловин, що майже у 2 рази більше, ніж у 2022-му.

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