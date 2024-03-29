«Укрнафта» почала бурити нову нафтову свердловину на Заході України — Finance.ua

«Укрнафта» почала бурити нову нафтову свердловину на Заході України
ПАТ «Укрнафта» почала бурити нову нафтову свердловину на родовищі, що розташоване на Заході України. Прогнозний початковий дебіт — 22,6 тонни нафти на добу.
Про це повідомляє пресслужба «Укрнафти».
Зазначається, що будівництво свердловини виконує підрядник — ТОВ «Навігатор комплект». Його було визначено на онлайн-платформі закупівель Prozorro.
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«Це буде розвідувальна свердловина проєктною глибиною 1211 м. Прогнозний початковий дебіт — 22,6 тонни нафти на добу. Продуктивний горизонт — стрийські відклади», — підкреслили в «Укрнафті».
Там додають, що послідовно з одного майданчика підрядник буритиме три свердловини.
Нагадаємо, у 2023 році в Україні заклали 150 нових газових свердловин, що майже у 2 рази більше, ніж у 2022-му.
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