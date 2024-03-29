«Укрнафта» почала бурити нову нафтову свердловину на Заході України — Finance.ua
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«Укрнафта» почала бурити нову нафтову свердловину на Заході України

Енергетика
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«Укрнафта» почала бурити нову нафтову свердловину на Заході України
«Укрнафта» почала бурити нову нафтову свердловину на Заході України
ПАТ «Укрнафта» почала бурити нову нафтову свердловину на родовищі, що розташоване на Заході України. Прогнозний початковий дебіт — 22,6 тонни нафти на добу.
Про це повідомляє пресслужба «Укрнафти».
Зазначається, що будівництво свердловини виконує підрядник — ТОВ «Навігатор комплект». Його було визначено на онлайн-платформі закупівель Prozorro.
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«Це буде розвідувальна свердловина проєктною глибиною 1211 м. Прогнозний початковий дебіт — 22,6 тонни нафти на добу. Продуктивний горизонт — стрийські відклади», — підкреслили в «Укрнафті».
Там додають, що послідовно з одного майданчика підрядник буритиме три свердловини.
Нагадаємо, у 2023 році в Україні заклали 150 нових газових свердловин, що майже у 2 рази більше, ніж у 2022-му.
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