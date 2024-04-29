Найкращий показник за два роки: Україна збільшила видобуток газу — Finance.ua

Найкращий показник за два роки: Україна збільшила видобуток газу Сьогодні 20:17 — Енергетика

Найкращий показник за два роки: Україна збільшила видобуток газу

У січні-березні 2024 року порівняно із аналогічним періодом 2023-го Група «Нафтогаз» збільшила видобуток газу на 12%.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Зазначається, що АТ «Укргазвидобування», що є частиною Групи «Нафтогаз», у першому кварталі цього року перевиконало наявний план та досягло найвищого видобутку за відповідний період впродовж останніх двох років.

«Нашій команді цьогоріч у першому кварталі вдалось збільшити видобуток майже на 12% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Це результат запуску нових продуктивних свердловин, а також ефективної роботи зі старим фондом. Наша ціль — зберегти цю тенденцію та вийти на зростання видобутку також за результатами року», — зауважив очільник Групи «Нафтогаз» Олексій Чернишов.

Він додав, що традиційно найвищі показники видобутку блакитного палива на сході країни, однак на заході та у центральних областях також перевиконали наявний план.

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Повідомляється, що компанія продовжує розвивати власний видобуток, впроваджуючи сучасні технології та інженерні рішення.

«Кожне газопромислове управління Укргазвидобування, попри обстріли, а подекуди й відсутність електропостачання, виконує планові показники з видобутку газу на цей рік. Водночас є ризики, ми розуміємо, що можливі обстріли. Однак компанія робитиме все можливе, аби й надалі забезпечувати потреби країни», — підкреслив керівник «Укргазвидобування» Олег Толмачев.

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