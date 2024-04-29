Найкращий показник за два роки: Україна збільшила видобуток газу — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Найкращий показник за два роки: Україна збільшила видобуток газу

Енергетика
13
Найкращий показник за два роки: Україна збільшила видобуток газу
Найкращий показник за два роки: Україна збільшила видобуток газу
У січні-березні 2024 року порівняно із аналогічним періодом 2023-го Група «Нафтогаз» збільшила видобуток газу на 12%.
Про це повідомляє пресслужба компанії.
Зазначається, що АТ «Укргазвидобування», що є частиною Групи «Нафтогаз», у першому кварталі цього року перевиконало наявний план та досягло найвищого видобутку за відповідний період впродовж останніх двох років.
Читайте також
«Нашій команді цьогоріч у першому кварталі вдалось збільшити видобуток майже на 12% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Це результат запуску нових продуктивних свердловин, а також ефективної роботи зі старим фондом. Наша ціль — зберегти цю тенденцію та вийти на зростання видобутку також за результатами року», — зауважив очільник Групи «Нафтогаз» Олексій Чернишов.
Він додав, що традиційно найвищі показники видобутку блакитного палива на сході країни, однак на заході та у центральних областях також перевиконали наявний план.
Читайте також
Повідомляється, що компанія продовжує розвивати власний видобуток, впроваджуючи сучасні технології та інженерні рішення.
«Кожне газопромислове управління Укргазвидобування, попри обстріли, а подекуди й відсутність електропостачання, виконує планові показники з видобутку газу на цей рік. Водночас є ризики, ми розуміємо, що можливі обстріли. Однак компанія робитиме все можливе, аби й надалі забезпечувати потреби країни», — підкреслив керівник «Укргазвидобування» Олег Толмачев.
За матеріалами:
Діло
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.