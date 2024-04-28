Чи зміниться ціна на газ для населення: відповідь «Нафтогазу» — Finance.ua

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Чи зміниться ціна на газ для населення: відповідь «Нафтогазу»

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Чи зміниться ціна на газ для населення: відповідь «Нафтогазу»
Чи зміниться ціна на газ для населення: відповідь «Нафтогазу»
Ціна на газ для українських сімей, які обслуговуються «Нафтогазом України», залишиться незмінною щонайменше на рік і складатиме 7,96 грн (з ПДВ) за 1 куб. м.
Про це йдеться у повідомленні компанії.
У група зазначають, що ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз України» продовжило дію тарифного плану «Фіксований» іще на рік, керуючись чинним мораторієм на підвищення цін.
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«Нафтогаз» діє в національних інтересах. В умовах війни та складної ситуації в економіці ми маємо підтримати українців. Нагадаю, що наша компанія забезпечує газом понад 12 млн сімей. І всім їм ми наразі гарантуємо наявність ресурсу та фіксовану ціну на рік уперед", — заявив голова «Нафтогазу» Олексій Чернишов, слова якого наведено на сайті.
Газопостачальна компанія «Нафтогаз України» забезпечує газом 12,4 млн українських домогосподарств.
Її клієнти отримують газ відповідно до річного тарифного плану «Фіксований».
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Період дії тарифу становить: із 1 травня 2024 року до 30 квітня 2025 року включно.
Нагадаємо, в українців є можливість при підключенні двозонного лічильника платити за струм вдвічі менше. Такий пристрій обліку окупиться за 10 місяців.
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За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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