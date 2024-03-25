Тарифи на електроенергію з 1 квітня: хто може платити вдвічі менше — Finance.ua

Тарифи на електроенергію з 1 квітня: хто може платити вдвічі менше Сьогодні 09:04 — Особисті фінанси

Тарифи на електроенергію з 1 квітня: хто може платити вдвічі менше

В Україні з 1 квітня вартість електроенергії не зміниться та буде на рівні 2,64 грн за кВт*год. При цьому в українців залишається можливість при підключенні двозонного лічильника платити за струм вдвічі менше. Такий пристрій обліку окупиться за 10 місяців.

Про це йдеться у матеріалі OBOZ.UA. Вартість електроенергії переглянули влітку 2023-го. І хоча собівартість генерації, ремонтні роботи вимагають постійного перегляду тарифів, ймовірно, щонайменше протягом найближчих місяців (або навіть протягом усього року) підвищувати тариф не будуть.

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Для цього необхідно встановити двозонний лічильник, а також подати заявку до свого постачальника електроенергії. Щоправда, через велике навантаження деякі клієнти, які зараз подають заявки про підключення нічного тарифу, отримують відповідь із повідомленням, що їхня черга прийде лише у листопаді цього року. Проте така черга спостерігається далеко не у всіх містах.

Підключення нічного тарифу безкоштовне. Але при цьому українцеві доведеться придбати двозонний лічильник. Він коштує від 1,6 тис. до 2,4 тис. грн. Така покупка швидко окупиться. Наприклад, якщо ви витрачаєте 250 кВт*год на місяць і половину струму споживатимете в нічний період, щомісяця ви зможете заощаджувати 165 грн на місяць. Вже за 10 місяців покупка лічильника окупиться.

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