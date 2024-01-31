Для деяких водоканалів хочуть підвищити тарифи — Finance.ua

Для деяких водоканалів хочуть підвищити тарифи Сьогодні 09:34 — Особисті фінанси

Для деяких водоканалів хочуть підвищити тарифи

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, схвалила для обговорення двоетапну зміну тарифів на водопостачання та водовідведення низки водоканалів.

Відповідне рішення регулятор ухвалив на засіданні 30 січня.

Голова НКРЕКП Костянтин Ущаповський наголосив, що зараз рішення про зміну тарифів не приймається остаточно, а лише виноситься на обговорення.

Оптовий тариф на водопостачання пропонується змінити таким чином (за 1 кубометр без ПДВ):

КП «Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства міста Ужгород» — 10,63 грн із 1 квітня; 11,88 грн — із 1 липня;

«Львівводоканал» — 8,11 грн із 1 квітня; 9,02 грн — із 1 липня;

«Івано-Франківськводоекотехпром» — 4,69 грн із 1 квітня; 5,85 грн — із 1 липня;

«Чернівціводоканал» — 9,06 грн із 1 квітня; 10,26 грн — із 1 липня;

«Дрогобичводоканал» — 12,95 грн із 1 квітня; 15,64 грн — із 1 липня.

Пропоновані зміни оптового тарифу на водовідведення (за 1 кубометр без ПДВ):

КП «Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства міста Ужгород» — 11,97 грн із 1 квітня; 13,25 грн — із 1 липня;

«Львівводоканал» — 2,64 грн із 1 квітня; 2,74 грн — із 1 липня;

«Тернопільводоканал» — 11,57 грн із 1 квітня; 13,19 грн — із 1 липня;

«Івано-Франківськводоекотехпром» — 3,71 грн із 1 квітня; 4,35 грн — із 1 липня;

«Дрогобичводоканал» — 3,64 грн із 1 квітня; 4,75 грн — із 1 липня.

Тариф на водопостачання для інших споживачів пропонується змінити таким чином (за 1 кубометр без ПДВ):

КП «Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства міста Ужгород» — 26,59 грн із 1 квітня; 30,36 грн — із 1 липня;

«Львівводоканал» — 17,14 грн із 1 квітня; 20,02 грн — із 1 липня;

«Івано-Франківськводоекотехпром» — 11,75 грн із 1 квітня; 16,30 грн — із 1 липня;

«Тернопільводоканал» — 17,33 грн із 1 квітня; 26,04 грн — із 1 липня;

«Чернівціводоканал» — 19,87 грн із 1 квітня; 23,78 грн — із 1 липня;

«Дрогобичводоканал» — 28,57 грн із 1 квітня; 38,15 грн — із 1 липня;

«Луцькводоканал» — 11,17 грн із 1 квітня; 13,70 грн — із 1 липня.

Пропоновані зміни тарифу на водовідведення для неоптових споживачів (за 1 кубометр без ПДВ):

КП «Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства міста Ужгород» — 15,35 грн із 1 квітня; 18,27 грн — із 1 липня;

«Львівводоканал» — 8,52 грн із 1 квітня; 10,27 грн — із 1 липня;

«Тернопільводоканал» — 19,11 грн із 1 квітня; 22,42 грн — із 1 липня;

«Івано-Франківськводоекотехпром» — 13,46 грн із 1 квітня; 16,38 грн — із 1 липня;

«Чернівціводоканал» — 7,54 грн із 1 квітня; 10,52 грн — із 1 липня;

«Дрогобичводоканал» — 11,52 грн із 1 квітня; 15,61 грн — із 1 липня;

«Луцькводоканал» — 15,62 грн із 1 квітня; 19,17 грн — із 1 липня.

Зазначається, що причиною зміни тарифів є зростання витрат на електроенергію, витрат на оплату праці з 1 липня 2024 року, витрат на амортизацію тощо. При цьому тарифи водоканалів востаннє змінювалися на початку 2022 року.

До речі, портал Finance.ua проаналізував кредитні пропозиції. Тут ви можете взяти кредит онлайн на картку в Україні. Швидкий кредит на картку з поганою кредитною історією, без довідок, без дзвінків і без фото. Кредит онлайн на картку💰

Укрінформ За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.