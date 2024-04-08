В уряді не виключають можливості підвищення тарифів на світло через атаки рф — Finance.ua

В уряді не виключають можливості підвищення тарифів на світло через атаки рф Сьогодні 11:15 — Енергетика

В уряді не виключають можливості підвищення тарифів на світло через атаки рф

Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що Україна потребує вдосконаленої ППО, щоб захистити свої енергетичні активи від ракетних атак росії та уникнути відключень електроенергії цього літа.

«Руйнування були значні — і в електроенергетиці, і в електропередачі. Ситуація складна. Ми досі не розуміємо масштаби збитків, оскільки багато об'єктів все ще в руїнах, і ми не можемо до них дістатися», — розповів посадовець в інтерв'ю Bloomberg

За його словами, хоча офіційно збитки ще не підраховані, вони вже вимірюються мільярдами гривень і продовжують зростати. Геращенко зазначив, що масштаби можуть досягти мільярдів доларів.

Зазначається, що наразі постраждало шість гігават електроенергії, що втричі більше, ніж Україна планувала імпортувати із Заходу цієї зими. ДТЕК заявила, що 80% її об'єктів серйозно пошкоджено.

Галущенко розповів, що Україна активно шукає енергетичне обладнання по всьому світу для заміни пошкодженого. Однак це полювання може бути марним, якщо не буде достатньо ППО. Цієї весни росія почала обстрілювати теплові та гідроелектростанції України. Ці атаки загрожують не лише втратою електроенергії, а й екологічними катастрофами.

«Атаки на гідроелектростанції є актами тероризму та військовими злочинами, оскільки вони впливають не лише на виробництво енергії, а й на роботу дамб на річках», — пояснив міністр.

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Він додав, що росія хоче зруйнувати українську економіку. Більше пошкодження мережі ускладнить ситуацію влітку, коли споживання досягне свого піку.

«Ми обов’язково будемо спілкуватися з людьми. Кожен хоче жити комфортно, але ми повинні думати про те, що зараз є обмеження… Залежно від ситуації в липні-серпні ми будемо просити людей максимально економити. росіяни не можуть викликати повторення відключень 2022 і 2023 років. Навіть у разі величезних збитків ми матимемо базову генерацію, яка покриває від 30% до 50% наших потреб», — сказав Галущенко.

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Однак він не виключає ймовірність підвищення тарифу на електроенергію для населення. Зараз уряд вивчає різні варіанти фінансування ремонту своїх енергооб'єктів. Це при цьому, що у червні минулого року після зимових атак ціна на електроенергію зросла майже вдвічі.

«Сьогодні ситуація ще складніша, порівняно з минулим роком, оскільки ми втратили багато гідроелектроенергії і змушені проводити планові ремонти атомних блоків», — додав міністр.

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УНІАН За матеріалами:

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