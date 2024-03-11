Комуналка за рік здорожчала: на які послуги найбільше зросли тарифи — Finance.ua

Комуналка за рік здорожчала: на які послуги найбільше зросли тарифи Сьогодні 16:02 — Особисті фінанси

Комуналка за рік здорожчала: на які послуги найбільше зросли тарифи

В Україні зросли ціни на комунальні послуги. Упродовж року, з лютого 2023 року до лютого 2024 року, тарифи зросли в середньому на 12,7%.

Про це свідчать дані Державної служби статистики

Найбільше здорожчала електроенергія — тариф виріс на 69,7%. Водночас середня ціна за водопостачання знизилась на 0,8%, але служба статистики ще не врахувувала очікуване збільшення ціни у великих містах України.

Тариф на електроенергію дорожчав поступово з червня 2023 року, тоді він зріс до 2,64 грн. за 1 кВт*год. І при цьому незалежно від обсягу споживання. Ба більше:

за споживання до 150 кВт*год на місяць тариф був 1,44 грн;

при більшому використанні струму — 1,68 грн/кВт*год.

Окрім електропостачання, здорожчали такі комунальні послуги:

прибирання сміття — на 4,5%;

послуги з управління багатоквартирними будинками — 4,2%;

утримання та ремонт житла — 3%.

Незмінними залишались ціни на опалення, газопостачання та гарячу воду, адже здорожчання не планувалась на нинішній опалювальний сезон. Здешевшало у середніх показниках ціни водопостачання у середньому на 0,8%, а також каналізація — на 0,5%.

Нагадаємо, на порталі Дія пришвидшили процес подання заяви про отримання субсидії на оплату комунальних послуг, газу та палива.

Юристка Анастасія Цибулько раніше розповіла про нововведення, які почали діяти з 29 січня 2024 року. Так, регулятор може подати в суд за несплату комуналки. Борги потрібно своєчасно погашати або ж розтерміновувати. За її словами, наразі відновлено процес стягнення боргів через суд, як це відбувалося до повномасштабного вторгнення, враховуючи чіткі критерії і за сумою, і за «віком» заборгованості.

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