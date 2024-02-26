Борги за комуналку: якими будуть наслідки і чи можна потрапити до суду — Finance.ua

Борги за комуналку: якими будуть наслідки і чи можна потрапити до суду Сьогодні 09:44 — Особисті фінанси

Борги за комуналку: якими будуть наслідки і чи можна потрапити до суду

Регулятор може подати в суд за несплату комуналки. Борги потрібно своєчасно погашати або ж розтерміновувати.

Як розповіла юристка Анастасія Цибулько, ці нововведення почали діяти з 29 січня 2024 року. За її словами, наразі відновлено процес стягнення боргів через суд, як це відбувалося до повномасштабного вторгнення, враховуючи чіткі критерії і за сумою, і за «віком» заборгованості.

Цибулько пояснює, що споживачі можуть подати заяву на списання боргів лише після того, як постачальник послуг звернеться до суду щодо стягнення заборгованості. Якщо суд стане на сторону споживача, списати борги можуть громадянам, які:

мають заборгованість терміном понад 3 роки;

отримали борги попередніх власників житла;

мають борг не відповідно до площі житла;

визнані в судовому порядку банкрутом.

«Хоча лунали різні заяви як від Міністерства енергетики, так від Українського інституту майбутнього щодо мінімального розміру боргу, однак, знову ж таки наголошую, що жодної мінімальної суми боргу не встановлено у законодавстві, тому фактично виходить така ситуація, що постачальник комунальних послуг на власний розсуд вирішує, коли припинити постачання послуг» , — наголошує Цибулько.

Зверніть увагу! У разі виникнення заборгованості по сплаті за комунальні послуги, постачальники послуг мають право припинити постачання відповідних послуг споживачу.

Якими будуть наслідки несплати комуналки

Юристка пояснює, що, фактично, тут діють такі самі правила, як і до введення воєнного стану. Якщо особа не буде продовжувати сплачувати ЖКП, то тепер за ці дії будуть нараховувати штрафи та пеню, а також у постачальників існує можливість припинити постачання комунальних послуг.

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Зауважимо, що припинити постачання комунальних послуг можуть за умови попередження споживача не пізніше ніж за 10 робочих днів до дня відключення.

До того ж постачальники мають право стягнути заборгованість зі споживача у судовому порядку. Однак лише в тому разі, якщо особа відмовляється сплачувати її добровільно або укласти договір реструктуризації.

В судовому порядку досягати списання боргу можливо лише у виключних випадках, а саме якщо:

громадянам дісталися борги попередніх власників;

громадяни були визнані банкрутами в судовому порядку.

Нагадаємо, якщо в особи немає можливості одразу сплатити заборгованість, вона може подати до постачальника послуг заяву про реструктуризацію боргу. Погашення можна розтягнути на термін до 60 місяців залежно від суми боргу та рівня доходів громадян на дату оформлення розстрочки.

Для кого діятиме заборона на відключення

Цибулько зазначає, що заборона на відключення комунальних послуг, нарахування штрафів та пені діятиме лише на тимчасово окупованих територіях і там, де ведуться бойові дії. Перелік таких громад затверджує Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Ця заборона також діятиме, якщо нерухоме майно споживача було пошкоджене внаслідок бойових дій і якщо він повідомить про це відповідного виконавця комунальної послуги. В решті областей, у разі злісної несплати за рахунками, громадянам знову нараховуватимуться пеня та штрафи.

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Телеканал 24 За матеріалами:

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